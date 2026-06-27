Haberler

Karabük Teknokent Bölgesel Koordinasyon Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Karabük Teknokent Bölgesel Koordinasyon Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Orta ve Batı Karadeniz’deki teknoloji geliştirme bölgeleri arasında iş birliği, ortak projeler ve teknoloji odaklı kalkınma hedefleri ele alındı.

Karabük Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 3. Koordinasyon Toplantısı'nda bölgesel iş birlikleri, ortak projeler ve teknoloji odaklı kalkınma hedefleri ele alındı.

Karabük Teknokentte gerçekleştirilen toplantıda, teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Karabük Teknokentte gerçekleştirilen toplantıya Çankırı, Kastamonu, Tokat, Bartın, Çorum, Samsun, Sinop ve Zonguldak'taki teknoloji geliştirme bölgelerinin temsilcileri katıldı.

Program kapsamında bölgesel iş birlikleri, ortak proje geliştirme fırsatları, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Karabük Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Anadolu'daki teknokentlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Kırışık, farklı yaklaşım modelleri geliştirerek başarılı sonuçlara ulaşmanın ancak iş birliğiyle mümkün olacağını ifade etti.

Karabük Teknokent bünyesinde sosyal inovasyon alanında da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kırışık, sosyal inovasyon projelerinin desteklenmesi ve teknokent ekosistemine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel iş birliklerinin ilerleyen süreçte daha kapsamlı projelere dönüşebileceğini kaydeden Kırışık, bunun için ortak akıl, istişare ve bilgi paylaşımının önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu da Karabük Teknokentin faaliyetleri, mevcut kapasitesi ve gelecek hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Karabük Teknokentin 2023 yılından bu yana yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranını koruduğunu belirten Nohutçu, Avrupa Birliği projelerinin ekosisteme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Bölgenin farklı sektörlerdeki üretim potansiyelinin ortak projeler için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Nohutçu, sürdürülebilir büyümenin iş birliğiyle mümkün olacağını söyledi.

Program kapsamında "Birlik Vizyonu ve Yol Haritası" başlıklı iki oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki kurumsal iş birlikleri, ortak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ulusal ve uluslararası fonlara yönelik proje geliştirme süreçleri ile girişimcilik programları ele alındı.

Toplantı, katılımcıların değerlendirmelerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar

Erdoğan'dan olay benzetme: Bir Frankenstein ürettiler...
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı