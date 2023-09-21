Kalite ve performans bir arada: AOC AGON AG275QX/EU oyuncu monitörü inceleme!

Oyuncu monitörü dediğimiz zaman akla ilk gelen markalardan olan AOC, yeni modellerini Türkiye pazarına getirdi. Hem kalite hem de performans isteyenleri tatmin edecek AOC AGON AG275QX/EU ise bugünkü inceleme konuğumuz oldu. İşte bilmeniz gereken her şey…

AOC AGON AG275QX/EU oyuncu monitörü inceleme!

Birkaç yıl öncesine kadar oyuncu monitörü dediğimiz herkesin aklına ilk olarak feda etmesi gerektiği bazı özellikler veya kriterler geliyordu. Örneğin yüksek yenileme hızı istiyorsak görüntü kalitesinden ödün vermemiz gerekiyordu.

Benzer şekilde boyut olarak bizim için ideal olanı seçtiğimizde yine görüntü kalitesi, çözünürlük veya performans tarafında bazı isteklerimizin olmayışını göz ardı etmemiz gerekiyordu. Aksi takdirde kasaya ayırdığımızdan daha büyük bir bütçeyi monitöre harcamamız gerekiyordu.

Fakat yeni nesil monitörlerde bu durum değişti. Artık çok yüksek yenileme hızlarını, FullHD üzeri çözünürlükleri, en iyi renk doğruluğunu ve görüş açısını sunan panele sahip istediğimiz boyuttaki monitörlere ulaşmamız çok daha kolay bir hal aldı.

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Bugünkü inceleme konuğumuz olan AOC AGON AG275QX/EU da her anlamda optimum bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu monitör sayesinde ne boyuttan, ne görüntü kalitesi ile çözünürlükten ne de performanstan ödün vermemiz gerekmiyor. Fakat detaylıca özelliklerine geçmeden önce tasarımına göz atalım.

Tasarımı

Cihaza arka taraftan baktığımızda oldukça şık bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Elmas kesimi andıran keskin hatları sert ve kaslı bir bir görüntü çiziyor. Orta üst tarafta yer alan AGON logusu ve hemen alt kısmında başlayıp iki zıt yöne doğru giden kırmızı çizgiler tasarıma ayrı bir şıklık katıyor.

Bu çizgilerin iki yanında da yukarıdan aşağıya doğru uzanan ve genişleyen havalandırma ızgaraları yer alıyor. Monitörün sağ arka tarafında ayarlarına kolayca erişip kontrol edebilmeniz için bir adet joystick tipi kontrolcü yerleştirildiğini, kablo çıkışlarının da aşağıya bakacak şekilde alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz.

Monitörün standı da benzer tasarım hatlarını taşıyor. Panel kısmını kolayca sağa, sola, yukarı ve aşağı çevirebildiğimiz gibi pivot özelliği sayesinde dilediğimiz gibi döndürebiliyor, hatta istersek dikey pozisyonda kullanabiliyoruz.

Cihaz her ne kadar gelişmiş özelliklere, yüksek görüntü kalitesine ve çok sayıda bağlantı noktasına sahip olsa da kalın olmayan ve estetik duran tasarımını korumayı başarıyor. Benzer şekilde standın altında bulunan ayakları da devasa bir alan kaplamak yerine masanızda mümkün olduğunca az yer tutmasını sağlayacak açık üçgen şeklindeki tasarıma sahip.

Panel özellikleri

AOC AGON AG275QX/EU'nun 16: 9'luk geniş ekranı 27 inç boyutunda, 2560×1440 yani 2K çözünürlüğünde, 170 Hz ekran yenileme hızı ve 1 Ms tepkime süresi sunan IPS LCD tipi bir panel kullanıyor. Aynı zamanda sunduğu görüntü 10 bit renk derinliğine ve 1.07 milyar renk doğruluğuna sahip.

Monitör, sektör standardı olan 60Hz düzeyinin iki katından fazla, hatta neredeyse 3 katı olacak 170Hz yenileme hızına sahip. Tabii aslında 165 Hz olduğunu ve hız aşırtma yaparak 170'e kadar çıktığını belirtelim.

Bir diğer dikkat çekici husus ise 4K 120 Hz olarak aldığı görüntüyü otomatik çevirerek 2560×1440 olarak aşağı doğru ölçeklendirerek sunuyor olması. Ek olarak, yırtılmayı ve bulanıklığı ortadan kaldıran 1 Ms tepki süresi ile oyunlarda da en iyi deneyimi sunuyor.

NVIDIA tarafında G-Sync, AMD tarafında da FreeSync Premium desteğine sahip olduğunu söyleyelim. Ayrıca DisplayHDR 400 ile 400 cd/m² doruk ışıklılık, ekranınızın resim kalitesini daha geniş bir renk tayfı ve daha kesin karşıtlık ile güzelleştirmesine olanak tanıyor.

Son olarak, konsol kullanıcıları için 2K'da 120 Hz'ye kadar oyun desteği sunduğunu belirtelim. Cihazın arkasındaki joystick kontrolcü ile tek tıkla seçebileceğiniz 6 farklı oyun modu sayesinde de FPS, yarış veya RTS oyunları için sunulan yerleşik önayarlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Bağlantı noktaları

AOC AGON AG275QX/EU oyuncu monitörü, hemen güç girişinin yanında 4 portlu USB 3.2 Gen bağlantı noktasına sahip. Dolayısıyla yalnızca klavye, fare ve kulaklık bağlantısı için değil, yüksek hızlı veri aktarımı için de kullanabiliyoruz.

Bu USB çıkışlarının karşı tarafında ise görüntü aktarım seçenekleri bulunuyor. Bu noktada AOC'nin bonkör davranarak 2 adet HDMI ve 2 adet Display girişi sunduğunu görüyoruz. HDMI 1.3-1.4b ile 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p yenileme hızını desteklerken, HDMI 2.0-2.0b sürümleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60 Hz@2160p (4K) özelliklerini destekliyor.

Fakat 2K'da 170 Hz almak istiyorsanız Display bağlantısını tercih etmeniz gerekiyor. Konsol tarafında ise en yüksek 120 Hz desteği sunulduğu için Full HD'de HDMI 1.3-1.4b, 2K'da HDMI 2.0-2.0b kullanarak bu tazeleme hızına ulaşabilirsiniz. Tabii dilerseniz yine Display bağlantısını da kullanabilirsiniz.

Gelelim sonuç kısmına. Bu monitör kimlere göre? Yani kimler satın almalı? Bu modelin birincil hedef kitlesi yüksek performansta 2K Gaming isteyen oyuncular. Ancak grafik tasarımdan yazılıma ve hatta prodüksiyona kadar birçok alanda yeterlilik sağlayarak ihtiyaçları karşılayacaktır.