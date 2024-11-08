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İtalya Başbakanı Meloni'nin Elon Musk paylaşımı ülkeyi karıştırdı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yeni ABD başkanı Donald Trump'ı telefonla tebrik ettiğini açıkladı. Meloni'nin bir sonraki paylaşımında Elon Musk ile sarıldığı fotoğrafını yayınlaması ülkeyi karıştırdı.

Donald Trump, Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump'ın zaferi sonrası dünya liderlerinden art arda tebrik mesajları yağdı.

MELONI'DEN TRUMP VE MUSK PAYLAŞIMI

Trump'ın yeni ABD başkanı olmasının ardından İtalya Başbakanı Meloni'den dikkat çeken paylaşım geldi. Meloni paylaşımında Trump'ı telefonla tebrik ettiğini duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump ile kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşme, Roma ile Washington'u her zaman birbirine bağlayan sağlam ittifakı, stratejik ortaklığı ve derin ve tarihi dostluğu doğrulamak için bir fırsattı. Telefon görüşmesinde, Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde istikrar ve güvenliğin geliştirilmesi ortak hedefi doğrultusunda tüm temel uluslararası dosyalar üzerinde yakın koordinasyon içinde çalışma arzumuzu ifade ettik. Yakın temasta bulunma fırsatı üzerinde mutabakata vararak, ortak değer ve ilkelere dayalı olarak zaten mükemmel olan ikili ilişkileri güçlendirme yoluna devam etme niyetimizi teyit ettik."

Meloni, Trump paylaşımının ardından Elon Musk ile sarıldığı fotoğrafını paylaştı. Meloni paylaşımında "Son birkaç saat içinde arkadaşım Elon Musk ile konuştum. Onun kararlılığının ve vizyonunun, gelecekteki zorluklarla yüzleşmeyi amaçlayan bir işbirliği ruhu içinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya için önemli bir kaynağı temsil edebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MELONI'YE HALKTAN TEPKİ

Meloni'nin paylaşımı sonrası İtalyan vatandaşları sosyal medyada tepkilerini gösterdi. Taşıyıcı anneliğe karşı olan Meloni'ye Musk'ın aynı yolla baba olduğu hatırlatıldı.

İtalya Başbakanı Meloni'nin Elon Musk paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Teknoloji
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