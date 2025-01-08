2025 yılının ilk indirim haberi araç sahiplerini memnun edecek

Benzin ve motorine yapılan zamların ardından LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 52 kuruşluk indirim yapılacak. İndirimle birlikte LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da 25,89 TL'ye, Ankara'da 25,95 TL'ye ve İzmir'de 25,80 TL'ye düşecek.

LPG FİYATLARI YENİDEN BELİRLENDİ

İndirimin ardından LPG litre fiyatı şu seviyelere gerileyecek:

İstanbul: 25,89 TL

Ankara: 25,95 TL

İzmir: 25,80 TL

LPG fiyatları, bayiler ve iller arasında farklılık göstermeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA SON ZAMLAR

Benzin ve motorin fiyatlarına son iki günde üst üste zamlar yapılmıştı:

Motorin: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapıldı.

Benzin: Dün gece yarısından itibaren litre fiyatına 1,27 TL zam geldi.

Ancak bu gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Motorin: 45,74 TL

Benzin: 45,30 TL

Ankara:

Motorin: 46,29 TL

Benzin: 45,69 TL

İzmir:

Motorin: 46,78 TL

Benzin: 46,15 TL

Akaryakıtta tabelalardaki değişim devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın ardından LPG indirimi vatandaşlar için bir nebze rahatlama sağladı.