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2025 yılının ilk indirim haberi araç sahiplerini memnun edecek

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Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamların ardından LPG fiyatlarına indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 52 kuruş indirim yapılacak.

Benzin ve motorine yapılan zamların ardından LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 52 kuruşluk indirim yapılacak. İndirimle birlikte LPG'nin litre fiyatı İstanbul'da 25,89 TL'ye, Ankara'da 25,95 TL'ye ve İzmir'de 25,80 TL'ye düşecek.

LPG FİYATLARI YENİDEN BELİRLENDİ

İndirimin ardından LPG litre fiyatı şu seviyelere gerileyecek:

İstanbul: 25,89 TL

Ankara: 25,95 TL

İzmir: 25,80 TL

LPG fiyatları, bayiler ve iller arasında farklılık göstermeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA SON ZAMLAR

Benzin ve motorin fiyatlarına son iki günde üst üste zamlar yapılmıştı:

Motorin: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapıldı.

Benzin: Dün gece yarısından itibaren litre fiyatına 1,27 TL zam geldi.

Ancak bu gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul:

Motorin: 45,74 TL

Benzin: 45,30 TL

Ankara:

Motorin: 46,29 TL

Benzin: 45,69 TL

İzmir:

Motorin: 46,78 TL

Benzin: 46,15 TL

Akaryakıtta tabelalardaki değişim devam ederken, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın ardından LPG indirimi vatandaşlar için bir nebze rahatlama sağladı.

2025 yılının ilk indirim haberi araç sahiplerini memnun edecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

bir indir beş bindir ne güzel dünya

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Haber Yorumlarıemin demirtaş:

YILBAŞINDA YAPILAN ZAMLARI İŞİN GERÇEĞİ AZ BULMUŞTUM İLERİKİ GÜNLER İÇİN PLANLAMIŞLAR ZAMI BELLİ OLDU İLK ETAPTA VER ZAMMI YAP İNDİRİMİ SONRASINDA TEKRA VER ZAMMI UZUN ZAMANDIR AKARYAKIT FİYATLATINDA BU STRATEJİ İLERLİYOR

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ben de araç muayene ücretlerine indirim yapıldı diye düşünmüştüm...

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Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Bi memnunuz bi memnunuz

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