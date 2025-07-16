İst-Pay ve Visa'dan Stratejik Ortaklık: Gerçek Zamanlı Ödeme Dönemi

YENİLİKÇİ ödeme hizmeti sağlayıcılarından İst-Pay ile dünyanın önde gelen ödeme teknolojisi şirketlerinden Visa, Visa Direct çözümü için stratejik bir ortaklığa imza attı. İş birliği ile Türkiye'de dijital ödeme ekosisteminin gelişimini destekleyerek finansal teknolojilerin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleniyor.

İş birliği kapsamında yapılan bilgilendirmede Visa Direct'in, dünya genelinde uygun kartlar, banka hesapları ve dijital cüzdanlar dahil olmak üzere 11 milyardan fazla uç noktaya gerçek zamanlı ve güvenli para transferi yapılmasını sağladığı dile getirildi.

İst-Pay ve Visa arasındaki bu iş birliği sayesinde müşterilerin, para transferlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirebileceği aktarıldı.

GERÇEK ZAMANLI PARA TRANSFERİ DÖNEMİ

İş birliği kapsamında, İst-Pay'in şube/yerel hizmet noktaları ve/veya Wist dijital cüzdan uygulaması üzerinden işlem yapan kullanıcılar, Visa Direct aracılığıyla Visa logolu kartlara kolayca para transferi yapabilecek. Öte yandan, bu ortaklığın sunduğu gelişmiş ödeme altyapısı sayesinde kullanıcılar, kişisel Visa kartlarından Wist dijital cüzdanlarına da gerçek zamanlı olarak bakiye yükleyebilecek[1]. Bu esneklik, finansal işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlarken, gerçek zamanlı işlem imkanı sunarak kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor ve finansal yönetimi daha erişilebilir hale getiriyor.

İst-Pay Genel Müdürü Zuhal Yurtsever, ortaklığın sektörel etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Visa gibi global bir teknoloji lideriyle iş birliği yapmak hem vizyonumuzu hem de kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Bu adımın, sadece bizim için değil, tüm finansal teknoloji sektörü için de önemli bir dönüm noktası olma niteliği taşıdığı inancındayız. Ödemelerde doğru altyapıyı, güvenlik standartlarını ve global uyum kurallarını sağlamak ana hedefimiz. Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği müşterilerimize global standartlarda hizmet sunmamızı sağlıyor."

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise ortaklıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin dijital ödeme ekosistemi hızla büyümeye devam ederken, Visa olarak bu dönüşümü iş ortaklarımızı Visa Direct gibi yenilikçi çözümlerle destekleyerek daha da hızlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. İst-Pay ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık, tüketicilerin ve işletmelerin para transferi deneyimini kolaylaştıran, güvenli ve pratik hale getiren yeni nesil çözümleri mümkün kılıyor."

Visa ve İst-Pay'in güçlerini birleştirmesiyle dijital ödemelerde hız, güvenlik ve esneklik yeniden tanımlanıyor. Bu stratejik ortaklık, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki dijital finansal çözümlerin temellerini atan uzun vadeli bir vizyonu da ortaya koyuyor.