iPhone Üretim Maliyeti ve Apple'ın Karı

Bir iPhone üretmenin maliyeti ne kadar? Apple bir iPhone'dan ne kadar kar elde ediyor? Bu videoda ShiftDelete.Net ve Sihirli Elma ekibinden Osman Furkan Şahin, iPhone üretim maliyetini ve Apple'ın iPhone başına ne kadar kar elde ettiğini anlatıyor.

Herkesin aklına en az bir kere gelmiştir. "Bir iPhone üretmenin maliyeti ne kadardır acaba?" sorusu. Bildiğiniz üzere Türkler olarak inşaat izlemenin yanında bir şirketin cirosunu hesaplamaya da bayılırız. Peki iPhone üretim maliyeti ne kadar? Apple iPhone'dan ne kadar kar elde ediyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını barındıran videomuzun detayları…

iPhone üretim maliyeti ne kadar? Apple bir iPhone'dan ne kadar kar elde ediyor?

Bu videomuzda ShiftDelete.Net ve Sihirli Elma ekibinden Osman Furkan Şahin sizler için bir iPhone üretmenin maliyetini ve Apple'ın iPhone başına ne kadar kar elde ettiğini anlattı. Ayrıca Apple Premium Reseller markası Gürgençler Apple'da videomuzun sponsoruydu. İşte tüm detaylarıyla "iPhone üretmenin maliyeti ne kadar videomuz?" ShiftDelete.Net ve Sihirli Elma farkıyla videomuz yayında. İyi seyirler…

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Videomuzda bir iPhone'un en ufak civatasından bataryasına kadar konuştuk. ve maliyet hesabına ilk olarak ekrandan başladık. Bir telefonun en pahalı ve maliyeti yükselten parçası ekranı. Hatta cihazların genel olarak maliyetlerinin yüzde 30'luk kısmını ekranlar oluşturuyor.

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Daha sonrasındaysa Apple'ın çipleriyle devam etmemiz gerekiyor. Her iPhone'un kalbi hiç şüphesiz içerisinde yer alan Apple A serisi çipleridir. Çiplerde ekranlar gibi cihazların maliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturmakta çünkü bir vücudun kalbinden bahsediyoruz. Kısacası herkes ona bağlı. iPhone 15 serisiyle birlikte de yeni gelecek olan Bionic A16 çipi önceki çiplere göre 1 milyar daha fazla transistör içeriyor ve bu da çipin bir önceki modele göre 11 dolarlık bir maliyet artışına denk gelmesi demek.

Daha sonrasında video içerisinde Osman Furkan Şahin'in belirttiği birçok farklı parçanın da maliyet hesapları bulunmakta. Cihaz içerisinde yer alan her bir parça farklı bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Son olarak bu parçaların birleştirilmesi gerekiyor. Tabi bu da teknisyenlerin elinde olan bir durum ve hepsi işçilik maliyeti anlamına gelmekte. İşçilikten kısarak maliyeti düşürmek mümkün ancak Apple kalitesini devam ettirmek istediğinden böyle bir yola başvurmuyor.

Son olaraksa markanın yaptığı reklam ve lojistik operasyonlarının maliyetleri var ki bunları hesaplamak pek mümkün değil. Çünkü bunlar her firmanın kendi arasında sakladığı bilgiler. Mesela evinizi taşımak istediğinizde birçok nakliye firmasından farklı farklı fiyatlar alıyorsunuz. İşte bu da ona benzer bir durum.

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