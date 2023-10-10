iPad Serisi Artık OLED Panele Geçiyor

Dünyada tablet denildiği zaman akla gelen ilk model olan ve özellikle orta-üst segmentte pazarı domine eden iPad serisi artık OLED panele geçiş yapıyor. İşte OLED iPad çıkış tarihi...

Dünyada tablet denildiği zaman akla gelen ilk model olan ve özellikle orta-üst segmentte pazarı domine eden iPad serisi artık OLED panele geçiş yapıyor. Uzun zamandır karşılaştığımız sızıntılar bu geçişin 3 yıl içerisinde tamamlanacağını söylese de ilk modeller beklenenden erken gelecek. İşte OLED iPad çıkış tarihi…

OLED panelli iPad modelleri ne zaman çıkacak?

Bugüne kadar ortaya çıkan tüm sızıntılar, Apple'ın 2026 yılından itibaren iPad mini ve iPad Air gibi modelleri de dahil tüm seriyi OLED panelle buluşturacağını söylüyordu. Nitekim bugün araştırma firması Omdia tarafından yapılan paylaşım da şirketin bu alandaki siparişlerini gözler önüne serdi.

Fakat bu sızıntıyla birlikte OLED panellerin nispeten uygun fiyatlı iPad modellerine gelmeden önce Pro'lara geleceği de ortaya çıktı. Üstelik 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ek olarak, bu cihazların M2'den M3 işlemcisine geçiş yapacağını da biliyoruz.

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Bu da 2018 yılından bu yana iPad Pro'larda gördüğümüz en kapsamlı yenileme olacak. Zira Apple'ın iPhone 15 Pro'da bulunan A17 Pro işlemcisiyle konsollara kafa tuttuğunu gördük. Bu durumda 11 inç ve üstü ekran boyutuna sahip ve A17 Pro'dan çok daha güçlü olan M3 işlemcisiyle başlı başına hem iş bilgisayarı hem de konsol ihtiyacını karşılayacak optimum iPad Pro modellerini göreceğiz.

Konunun detaylarına baktığımızda ise Apple'ın özel siparişi üzerine LG ve Samsung'un bu OLED panelleri üreteceği söyleniyor. Hatta şu anda iPad Pro ekranları için üretim başlamış olabilir. Fakat 2026'ya kadar olan planlarda yer alan iPad mini ve iPad Air gibi cihazlar için henüz bir anlaşma sağlanmadı. Hatta Apple, daha fazla tedarikçi arayışında.

Omdia tarafından yapılan paylaşımda dikkatleri çeken bir diğer detay ise düz iPad modellerinin 11. nesil sonrasında 10.2 inç ekran boyutundan 10.9 inç seviyesine kadar çıkacağı yönündeki iddia oldu. Bu da aslında Pro ve Pro olmayan iPhone'larda gördüğümüz gibi aynı boyut ve tasarım dili, ancak farklı donanımlar şeklinde ayrışan yeni ürün gamı anlamına geliyor.