Intel, Yeni 5. Nesil Xeon İşlemcilerini Tanıttı

Intel, bugün ABD'de düzenlediği Innovation 2023 etkinliğinin ilk gününde yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttı. Şirket özellikle yapay zeka konusunda yaptığı atılımlara ve yeni Meteor Lake serisi işlemcileri ile Core Ultra'nın yeteneklerine odaklandı. Fakat birçok kişinin yakından takip ettiği Xeon serisi için de gelişmeler paylaşıldı. İşte detaylar…

Yeni 5. Nesil Intel Xeon serisi işlemciler tam 288 çekirdeğe sahip!

Intel etkinliğinde en çok dikkat çeken ürünler arasında yeni Xeon işlemcileri oldu. Şirket, üç ürün ailesini ortaya koyan yol haritasını paylaştı. Sierra Forest, Granite Rapids ve Clearwater Forest olarak adlandırılan Xeon CPU'ları 2024-2025 yılında gelecek.

Daha önce de Intel'in Granite Rapids adı verilen yeni nesil P-Core Xeon ailesi, Sierra Forest adı verilen E-Core Xeon ailesi ve onu takip eden Clearwater Forest'a dair bilgiler paylaşıldı. Fakat bugün, bu üç ürün ailesinin de yeni Birch Stream platformu ile uyumlu olacağı duyuruldu. Ek olarak, bu platformun LGA 4710 ve LGA 7529 sürümleri de olacak.

https://shiftdelete.net/intel-meteor-lake-ozellikleri

Bugün daha çok üzerinde durulan konu ise Intel'in aslında 14 Aralık'ta piyasaya süreceği yeni 5. nesil Xeon serisi işlemcileri Emerald Rapids oldu. Aynı zamanda önceden karşılaştığımız bazı sızıntılar da doğrulandı. Peki neler söylendi?

Intel, 5. Nesil Intel Xeon işlemcilerin aynı miktarda güç kullanarak dünyanın veri merkezlerine performans iyileştirmeleri ve daha hızlı bellek kombinasyonu getireceğini söyledi. 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürülecek olan e-çekirdek verimliliğine sahip Sierra Forest, 4. Nesil Xeon'a kıyasla 2,5 kat daha iyi raf yoğunluğu ve Watt başına 2,4 kat daha yüksek performans sunacak. Ayrıca 288 çekirdekli bir versiyona da sahip olacak.

P-çekirdek performansına sahip Granite Rapids ise Sierra Forest'ın lansmanının hemen ardından piyasaya sürülecek ve 4. Nesil Xeon'a kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek yapay zeka performansı sunacak. 2025 yılında ise Clearwater Forest kod adlı yeni nesil E-çekirdekli Xeon, Intel 18A işlem düğümünde sunulacak.