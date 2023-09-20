Intel, Core i markasından vazgeçerek yeni modellerden bazılarını Core Ultra olarak adlandıracak. Intel Core Ultra, 14 Aralık'ta piyasaya sürülecek ve yerleşik bir NPU içerecek. İşlemci, güç verimliliği ve performans açısından dikkat çekiyor.

Intel, aylar önce yaptığı açıklamayla Core i markasından vazgeçeceğini söyledi. Bununla birlikte Intel Core i yerine yeni modellerden bazılarının Core Ultra olarak adlandırılacağı ortaya çıktı. Şirketin bugün gerçekleştirdiği Innovation 2023 etkinliğinde ise Intel Core Ultra tanıtıldı. İşte detaylar!

Intel Core Ultra 14 Aralık'ta piyasaya sürülecek!

Intel'in yeni adlandırma planının bir parçası olarak Core Ultra bugünkü etkinlikte tanıtıldı. Etkinlik kapsamında Intel Core Ultra'nın 14 Aralık'ta piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Bu çipler, yerleşik bir NPU içeren ilk çip olacak. Bununla birlikte Core Ultra, Intel'in son yeniliklerini içeren ve gözler önüne seren en önemli adımlarından biri.

İşlemci, tamamen yeni P ve E çekirdeklerine sahip olmasının yanı sıra güç verimliliği bakımından dikkat çekiyor. Ayrıca yeni işlemci, söz konusu Watt başına düşen performans olduğunda grafikler iki katı daha hızlı olacak.

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Ayrıca işlemci, NPU'yu desteklemesinin yanı sıra diğer yapay zeka işlevleri için GPU'sunu ve CPU'sunu da kullanacak. Öte yandan işlemciyle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise şirketin yakın zamanda duyurduğu Thunderbolt 5 standardını desteklemiyor olması.

Bunun yerine yeni işlemci, Thunderbolt 4 ve PCIe Gen5'i içerecek. Ayrıca Intel, 3D Foveros paketlemesiyle güçlendirilmiş ve yapay zeka işlevini artırmaya odaklanan Meteor Lake işlemcileri için ışık yakıyor. Ayrıca Core Ultra ile Intel, yapay zekalı bilgisayar çağını da başlatacak.

Yeni işlemci, NPU ve 4 Intel işlem teknolojisi sayesinde güç verimliliği performansında ilerleme katedecek. Bunun yanı sıra yeni işlemci, yerleşik Intel Arc grafik kartıyla ayrı düzeyde grafik performansı da getiriyor. Acer'ın Operasyon Direktörü olan Jerry Kao, Core Ultra ile güçlendirilniş bir Acer dizüstü bilgisayarın ön gösterimini yaptı.

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