Infinix GT 20 Pro: Muhteşem Ekran ve Canavar Özelliklerle Oyun Telefonu Piyasaya Sürülüyor

Infinix GT 20 Pro oyun telefonu, muhteşem ekranı ve canavar özellikleriyle piyasaya sürülüyor. Dimensity 8200 Ultimate işlemcisiyle güçlendirilen telefon, 144 Hz ekran özelliğine sahip. Gelin diğer teknik özelliklerine beraber göz atalım.

Infinix GT 20 Pro, teknik özellikleriyle oyuncuların gözdesi olacak

Geçen yıl ilk oyun telefonunun tanıtımının ardından Infinix, yeni Infinix GT 20 Pro ile bir kez daha oyun odaklı bir telefonla karşımıza çıkıyor. Infinix GT 20 Pro, öncüsü GT 10 Pro'nun tasarımını yakından takip ediyor. Dev kamera modülü ve büyük lens kapakları hala var, ancak arka tarafta sekiz renk kombinasyonu ve dört aydınlatma efekti üreten yeni LED setleri ekleniyor.

Cihazın kalınlığı 8,15 mm ve ağırlığı 194 gram. Üç ilginç renk seçeneği sunuyor: Mecha Mavi, Mecha Turuncu ve Mecha Gümüş. Cihaz ayrıca sıçrama suyuna ve toza dayanıklılık için IP54 derecelendirme ile geliyor.

GT 20 Pro'daki ekran, önceki versiyona göre önemli ölçüde geliştirilmiş. AMOLED paneli artık 6,78 inç büyüklüğünde ve yenileme hızı da 120 Hz'den 144 Hz'e çıkmış.

GT 20 Pro'nun içerisinde MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemci bulunuyor. Ayrıca bir oyun odaklı cihaz olduğundan Infinix, daha iyi bir oyun deneyimi için yeni bir grafik işlem birimi olan Pixelworks X5 Turbo'yu kullanmış. İkisi bir araya geldiğinde, 60 fps'ten 120 fps'ye kadar kare hızları sunuyorlar. Ayrıca, önceki modele kıyasla daha büyük bir VC Sıvı Soğutma sistemi bulunuyor.

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Geçen yıl şirket, GT 10 Pro'da sadece 8 GB RAM + 256 GB depolama konfigürasyonunu satıyordu, ancak GT 20 Pro'da yeni bir 12 GB RAM varyantı da bulunuyor. Cihaz yine 5.000 mAh batarya kapasitesine ve 45W hızlı şarj desteğine sahip.

Kameralar değişmemiş, GT 20 Pro 108 MP birincil kameraya sahip ve yanında iki adet 2 MP kamera bulunuyor. Ön tarafta cihaz, selfie'ler için 32 MP'lik bir lens kullanıyor. Telefon, video için 30fps'ten 4K'da 60fps desteğini sağlıyor.

Kameranın bu cihaz için pek de önemi yok zira bu bir oyun telefonu. Şirket cihazı duyurmuş olsa da fiyatlandırma ve kullanılabilirlik henüz açıklanmadı, ancak önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha fazlasını duyacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.