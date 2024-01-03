İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu çözüldü

İlan sitesi sahibinden.com'da gece yarısından bu yana devam eden erişim sıkıntısı çözüldü.

SAHİBİNDEN'E SAATLERCE ERİŞİLEMEDİ

Türkiye'nin önde gelen ilan sitesi sahibinden.com'a gece yarısından itibaren hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sıkıntısı yaşandı. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karıştı.

ERİŞİM SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

Sıkıntıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şirketin domain (alan adı) ücretini ödemediği ve başka bir firmanın alan adını satın aldığı öne sürüldü. Şirket yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, erişim sıkıntısı da saatler sonra çözülebildi. Kullanıcılar, sahibinden.com'a yeniden girmeye başladı.

Öte yandan Sahibinden'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

"ALAN ADI BAŞKA FİRMA TARAFINDAN SATIN ALINMADI"

Sahibinden şirketi alan adının başka bir şirket tarafından satın alındığı iddialarıyla ilgili ikinci bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada, "Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi / firma tarafından satın alınmış olması, alan adının yenilenmemesi haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Alan adı hizmeti aldığımız firma sorunun en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." denildi.