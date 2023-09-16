Huawei, yeni giyilebilir cihazlarını tanıttı

Çinli telekom devi Huawei, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte yeni giyilebilir cihazlarını tanıttı. Şirket, moda, sağlık ve sporun birleştiği yeni bir giyilebilir cihazlar dönemini başlatmayı hedefliyor. Tanıtılan ürünler arasında akıllı saatler, kulaklıklar ve akıllı gözlükler bulunuyor.

1. Cihazların sunumundan çeşitli görüntüler

Çinli telekom devi Huawei'nin aralarında yeni bir akıllı saatin bulunduğu en yeni cihazları Perşembe günü İspanya'nın Barselona kentinde ilk kez tanıtıldı.

Şirketin giyilebilir teknoloji sektörüne girişinin 10. yıl dönümünde Huawei, yeni "Giyilebilir Stratejisini" açıkladı. Şirket, "Moda İleri" sloganıyla stil, sağlık ve sporun birlikteliğine odaklanan yeni bir giyilebilir cihazlar dönemini başlatmak istediğini söyledi.

Watch GT 4 serisinin lansmanına fitness ve yaşam tarzı fenomeni Pamela Reif ve efsane uzun mesafe koşucusu Mo Farah katıldı. Reif ve Farah, Huawei Giyilebilir Ürün Elçileri olarak yeni akıllı saatlerin tanıtımını yapacak.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarından birçok madalyayla dönen Farah, Xinhua'ya verdiği demeçte, uzun mesafe koşucusu olarak madalyalar kazanırken ve rekorlar kırarken akıllı saatin sunduğu tüm bilgilere sahip olsa çok mutlu olacağını söyledi.

"Kendiniz ve antrenörünüz için Strava'ya (sporculara yönelik birçok özelliğe sahip platform) ve tüm veritabanlarınıza bağlanabilir ve birçok konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendim için tüm bu bilgilere sahip olabilmek, doğrusunu söylemek gerekirse, muhteşem olurdu, ama burada konu, halkla, insanlarla, sadece elit sporcularla değil, normal kişilerle bağlantı kurabilmek."

Watch GT 4, şirketin önde gelen ürünlerinden Watch GT serisinin son nesli. Saat, daha doğru sonuçlar için geliştirilmiş bir nabız algılama teknolojisi gibi bir dizi sağlık ve fitness işlevlerine ve regl döngülerini tahmine yardımcı olan özelliklere sahip.

Watch GT 4 ayrıca güçlü stil ve tasarım odağıyla hem erkek hem de kadın ebatlarında farklı beğenilere yönelik çeşitli yenilikçi tasarımlar sunarak akıllı saat sektöründe çığır açmayı amaçlıyor.

"Ayrıca attığınız her adımda ortaya çıkan çiçekli bir saat yüzeyi de bulunuyor. Böylelikle hızla hareket etmeniz, daha fazla hareket etmeniz halinde çiçek daha fazla açıyor ve bu, Huawei saatin eşsiz bir özelliği olarak öne çıkıyor."

GT 4 saatinin yeni fitness özelliğini, saati kullananın egzersiz ve hareket hedeflerini izleme ve görüntülemede döngüsel halka işlevini kullanan ve Apple Saati'ndeki "Rings" ya da Android cihazlardaki "Move Minutes" özelliklerinin Huawei sürümünü oluşturan "Activity Rings" oluşturuyor.

Huawei, Avrupa ve İngiltere'de saatin 4 Ekim'den itibaren önde gelen satıcılardan temin edilebileceğini ve en ucuz modelin yaklaşık 250 eurodan (266,6 ABD doları) başlayıp en pahalı sürümlerin yaklaşık 400 euroya çıkacağını bildirdi.

Huawei ayrıca şirketin ilk altın akıllı saati Watch Ultimate Gold Edition, yüksek doğruluklu ses veren FreeBuds Pro 3 TWS kulaklık, Eyewear 2 akıllı gözlükleri ve kağıt benzeri bir görsel deneyim sunan MatePad tabletin PaperMatte versiyonunu da tanıttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)