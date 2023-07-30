Honor Pad X9 Avrupa'da tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei'den ayrılan Honor, Avrupa pazarında yer almak için Honor Pad X9'u tanıttı. Tablet, 11.5 inç 2K çözünürlüklü ekran, Snapdragon 695 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB depolama gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 175 dolar olarak belirlendi.

Huawei'den geçtiğimiz yıllarda ayrılan Honor, günümüzde yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli firma bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten telefon ve tablet üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak bu ayın başlarında Çin'de vitrine çıkan fiyat performans odaklı Honor Pad X9 kısa bir süre önce Avrupa için de tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!

Honor Pad X9 özellikleri

Honor Pad X9; 11.5 inç 2K çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan TFT LCD panele ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 203 PPI piksel yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.

Tablet, Qualcomm Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan 4 GB RAM, 128 GB depolama ve Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Burada 3 GB'lik bir Sanal RAM desteği olduğunu da belirtelim.

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Önde 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 5 Megapiksel sensörden oluşan tekli bir kamera kurulumu mevcut. Bunun dışında 22.5W şarj hızlarını destekleyen 7,250mAh'lik bir pille geliyor. Son olarak cihazın 175 dolardan satışa çıkacağını belirtelim.

ÖzellikDetaylar Ekran11.5 inç 2K çözünürlüklü TFT LCD panel120Hz tazeleme hızı203 PPI piksel yoğunluğuİşlemciQualcomm Snapdragon 6956 nm mimari2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) çekirdekleri6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdekleriGrafik BirimiAdreno 619RAM4 GBDepolama128 GBSanal RAM Desteği3 GBİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Ön Kamera5 Megapiksel selfie kameraArka KameraTekli kamera kurulumu5 Megapiksel sensörPil Kapasitesi7,250mAhŞarj Hızı22.5WSatış Fiyatı175 dolar

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