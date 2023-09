Hogwarts Legacy 2 İle İlgili İddialar Ortaya Atıldı

Harry Potter evreninde geçen ve başarılı bir şekilde çıkış yaparak bir süre boyunca oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Hogwarts Legacy'nin ikincisinin geleceği iddiası ortaya atıldı. Peki ne zaman? İşte Hogwarts Legacy 2 ile ilgili ayrıntılar!

Hogwarts Legacy 2 çıkacak mı?

Son dönemlerde en popüler oyunlar arasında yer alan Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games tarafından bu yılın şubat ayında piyasaya sürüldü. Avalanche Software'ın geliştirdiği yapım, 1800'lü yılların sonlarında geçiyor.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2023

Cadılık ve Büyücülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandırdığımız oyun, hem grafikleri hem de açık dünyası ile övgü topladı. Bugün ortaya çıkan bir iddiaya göre ise Hogwarts Legacy, ikinci oyunu ile birlikte bir seriye dönüşecek.

Daha önce doğru çıkan sızıntıları ile güvenilir tipsterlar arasında yer alan MyTimeToShineHello tarafından paylaşılan bilgilere göre Hogwarts Legacy 2 için çalışmalara başlandı. Fakat bu çalışmanın tam olarak hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Zira henüz fikir düşünme kısmında da olunabilir veya çoktan geliştirilmeye başlanmış da olabilir. Bu bağlamda, herhangi bir tarih söylemek de imkansız.

Aslına bakacak olursak bu sızıntı, oyuncular tarafından pek de sürpriz karşılanmadı. Zira Avalanche Software, dünya çapında 15 milyondan fazla satılan Hogwarts Legacy'den 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti. Şirketin bu başarıyı sürdürebilmek için ikinci oyunu geliştirmek istemesi beklenmedik değildi.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hogwarts Legacy'nin ikinci oyunundan beklentileriniz neler? Eğer çıkarsa, oynamayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.