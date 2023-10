GTA 6 Tanıtım Tarihiyle İlgili Yeni İddialar Ortaya Çıktı

Son haftalarda GTA 6 hakkında oldukça fazla sızıntı ortaya çıktı. Oyunun hikayesi ve karakterleriyle ilgili bilgiler geliyor olsa da, tanıtım tarihiyle ilgili yeni iddialar merak uyandırdı. Rockstar Games'in GTA Online için yaptığı son duyuruda ise GTA 6 şifresinin olduğu düşünülüyor.

Rockstar'ın yeni GTA Online duyurusunda "VI" detayı

GTA 6'nın tanıtım tarihi, Rockstar Games'ten henüz resmi bir duyuru yapılmadığı için gizemini koruyor. Bu hafta Rockstar, GTA Online'daki oyun içi festivali duyuran bir görsel yayınladı. İlk bakışta standart bir tanıtım gönderisi gibi görünüyordu. Ancak bazı oyuncular arka plandaki gizemi fark etmeyi başardı.

Happy Moon Festival! Play GTA Online anytime this week to get the Red Happy Moon Tee and join the festivities: https://t.co/s0i54l6HoW pic.twitter.com/C8UVIGXL4j — Rockstar Games (@RockstarGames) September 29, 2023

Yukarıda yer alan görselde, Los Santos'taki meşhur Vinewood tabelası görülebiliyor. Ancak daha yakından incelendiğinde, bazı harflerin diğerlerinden daha belirgin bir şekilde aydınlatıldığı görülüyor. Özellikle "V" ve "I" harfleri diğerlerinden daha parlak bir şekilde göze çarpıyor. Bu da GTA VI'nın etkinlikle birlikte görücüye çıkabileceğini gösteriyor.

123213213

Bu durum sosyal medyada büyük spekülasyonlara yol açtı. Bazı kişiler bunun tesadüf olamayacak kadar kasıtlı yapıldığını düşünürken, bazıları ise tanıtım tarihi için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Rockstar'ın Facebook ve Instagram'da paylaştığı görselde "VI" bölümünün kırpıldığı görüldü. Bu da geliştiricinin henüz GTA 6'ya hazır olmadığına işaret ediyor olabilir.

Rockstar'ın daha önce de benzer gizemler yarattığını hatırlatalım. Örneğin GTA 5'in yıldönümünü kutlayan bir görselin arka planında "V" ve "I" harflerini taşıyan uçaklar bulunuyordu.

Grand Theft Auto 6 hevesli hayranların sabrını sınasa da sonucun beklemeye değer olacağını düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.