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GPU-Z Güncellemesi: Yeni Ekran Kartı Desteği ve Hata Düzeltmeleri

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Bilgisayar sahipleri tarafından popüler olarak tercih edilen GPU-Z, yeni bir güncellemeyle kritik sorunları çözüyor. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil mobil ekran kartlarına da destek getiriyor. Ekran kartları için oldukça önemli olan uygulama için sunulan tüm yenilikler haberimizde.

Bilgisayar sahipleri tarafından popüler olarak tercih edilen GPU-Z, yeni bir güncellemeyle kritik sorunları çözüyor. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil mobil ekran kartlarına da destek getiriyor. Ekran kartları için oldukça önemli olan uygulama için sunulan tüm yenilikler haberimizde.

GPU-Z son sürüm indir

GPU-Z programı, Windows kullanıcıları arasında ekran kartı hakkında bilgi toplaması ve özelliklerini görmesi açısından oldukça önemli bir araç. Yıllardır kullanımda olan uygulama, nihayet 2.59.0 sürümüne kavuştu. Son güncelleme NVIDIA'nın RTX 2000 Ada ve RTX 1000 Ada mobil GPU'ları desteği getiriyor.

Ada GPU'lar, NVIDIA tarafından geçtiğimiz aylarda RTX 4090 ile birlikte duyuruldu. Yeni nesil modellerin, üst düzey gaming dizüstü bilgisayarlarına güç vermesi bekleniyor. GPU-Z 2.59.0 ise yeni mobil Ada ekran kartlarını algılayacak ve özelliklerini okuyabilecek.

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Yeni ekran kartı desteğine ek olarak güncelleme, kronik sorunlara neden olan bazı hataları da gideriyor. Güncelleme notlarına göre; Windows 7 veya 8 üzerinde GPU-Z çalıştırılırken "imzasız sürücü" nedeniyle ortaya çıkan uygulama başlatma hatası çözüldü.

Güncelleme ayrıca GPU-Z'nin belirli ekran kartları için yeniden boyutlandırılabilir BAR durumundaki tutarsızlıkları ele alıyor. USB üzerinden bağlanan harici ekran kartlarda yeniden boyutlandırılabilir BAR desteklenmiyordu. Bu da yanlış sonuçlar vermesine yol açıyordu.

GPU-Z 2.59.0 sürümü; bu hata düzeltmeleri ve yeni ekran kartı desteğiyle birlikte daha doğru bilgi sunacak. GPU-Z ücretsiz indirme için bu bağlantıya gidebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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