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Google, yapay zeka modellerini doğrudan akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor

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Google, yapay zeka modellerini doğrudan akıllı telefonlara getirerek mobil pazara yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Google Pixel Başkan Yardımcısı Brian Rakowski, önümüzdeki yıldan itibaren en gelişmiş yapay zeka modellerini Android telefonlara yerleştirmek istediklerini açıkladı.

Google, yapay zeka modellerini doğrudan akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor. Yapay zekanın, son zamanlarda "standartlaşan" mobil pazara yeni bir soluk getirebileceğini düşünüyor. Peki Google Gemini ne zaman akıllı telefonlarda olacak?

Yapay zeka, önümüzdeki yıl Android telefonlarda olacak

Google Pixel Başkan Yardımcısı Brian Rakowski, Gemini ve diğer yapay zeka modellerinin akıllı telefonlardaki yeri hakkında konuştu. Google'ın önümüzdeki yıldan itibaren en gelişmiş yapay zeka modellerini doğrudan Android telefonlara yerleştirmek istediğini söyledi.

Google'ın en büyük dil modeli Gemini Ultra'ya yalnızca internet bağlantısı üzerinden bulut sunucuları aracılığıyla erişilebiliyor. Ancak Rakowski, şirketin bu modeli cihazlarda çalışacak şekilde sıkıştırma konusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

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Verdiği demeçte yönetici, "Bu modelleri sıkıştırarak Android cihazlar üzerinde çalışmasını sağlamak için epeyce atılım yapıldı. Bazıları zaten kanıtlandı ve bazıları da uygulamalar için araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka yeteneklerinin doğrudan telefonlarda bulunması, internet bağlantısı olmadan yeni bir kullanıcı deneyimini mümkün hale getirebilir. Ayrıca Google, Gemini modeli üzerinden Microsoft Copilot ve ChatGPT ile rekabet etmek istiyor.

Akıllı telefon pazarı son yıllarda durgunlaştı ve yıllık satışlar son on yılda ilk kez 1,2 milyar adedin altına geriledi. Birçok analist, yeni özellikler olmadan pazarın büyüyeceğine inanmıyor. Gemini modeli ise Android satışlarını yeniden katlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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