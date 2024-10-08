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Google Play'de köklü değişiklik!

Google Play'de köklü değişiklik!
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ABD merkezli video oyunu şirketi Epic Games, geçen yıl Google'ın uygulama mağazasındaki gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. Antitröst davasında kararını açıklayan yargıç, rekabeti korumak için Google Play'de bir dizi köklü değişikliğe karar verdi.

ABD'li oyun geliştirme şirketi Epic Games, Android pazarında gücünü kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a antitröst davası açtı. 2020'den bu yana devam eden davada yargıç, Google'ın uygulama indiriminde daha çok seçenek sunmasına karar verdi. Google'ın "Google Play" ile rekabet eden ve rakip pazarı engelleyen kısıtlamaları kaldırması istendi.

GOOGLE PLAY 1 KASIM'DAN İTİBAREN DEĞİŞECEK

Bu kapsamda Google, 1 Kasım itibarıyla üç yıl boyunca şirketlere uygulamaları yalnızca Google Play'de başlatmaları için ödeme yapamayacak. Ayrıca Google uygulama geliştiricileri 'rekabet etmemeleri' ve Google Play faturalandırması kullanımına zorlayamayacak. Uygulama mağazasında üçüncü taraf Android uygulama mağazaları da bulunduracak.

ANLAŞMAZLIK 2020'DE BAŞLADI

Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de, Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayımlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı. Daha sonra Google, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic Games de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için şirkete dava açmıştı.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

Epic Games Teknoloji Ekonomi Finans Google Dizi

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