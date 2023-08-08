Google'un yeni telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. İki modelin depolama alanı ve renk seçenekleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, her iki telefonun da fiyatları ve teknik özellikleri hakkında detaylar verildi.

Google, her zamanki programına bağlı kalırsa (şimdiye kadar aksi bir durum görülmedi) Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, ekim ayında Kaliforniya'da gerçekleşen özel bir etkinlikte resmiyet kazanacak. Şu an için bu noktadan iki ay uzakta olmamıza rağmen, yaklaşmakta olan ikili hakkında çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Şimdi de güvenilir bir kaynak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri hakkında bilgiler paylaştı.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri sızdırıldı

Lansman etkinliğine yaklaştıkça, daha fazla detay ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün genellikle güvenilir bir kaynak, iki modelin satılacağı versiyonlar hakkında bize bilgi verdi. Pixel 8'in, tıpkı selefi gibi 128 GB veya 256 GB depolama alanıyla geleceği iddia ediliyor. Giriş seviyesi model için 256 GB'a çıkmayı umut edenler hayal kırıklığına uğrayacak. Pixel 8, Meyan Kökü, Şakayık ve Haze adı verilen üç renk ile piyasaya gelecek.

Büyük abi Pixel 8 Pro ise üç depolama sürümüne sahip olacak. Öyle ki bu cihazda 128GB/256GB kombinasyonuna 512GB da eklenecek. O da Meyan Kökü, Porselen ve Gökyüzü adlı üç renkte sunulacak. Önceki sızıntılara ve söylentilere göre, Pixel 8, Pixel 7'nin lansmanında olduğundan daha pahalı olacak. Pixel 7 600 dolar ile piyasaya çıkarken Pixel 8, 650 – 700 dolar arası bir fiyattan satışa çıkacak.

Pixel 8, Gömülü ultrasonik parmak izi okuyuculu 6.17 inç 1080×2400 120 Hz ekrana, yeni Samsung ISOCELL GN2 sensörlü 50 MP ana kameraya, selefi ile aynı 12 MP ultra geniş ve 11 MP selfie kameralara, 4.485 mAh bataryaya sahip olacak. 24W kablolu, 12W kablosuz şarj desteği ve yeni nesil Tensor yonga setini de bünyesinde barındıracak.

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Pixel 8 Pro ise, 6,7 inç 1344×2992 120 Hz ekran, Pixel 8 ile aynı yonga seti, aynı yeni ana kamera, yeni 64 MP ultra geniş ve Pixel 7 Pro'daki ile aynı 48 MP telefoto ve 11 MP özçekim kameralarına sahip olacak. Cihazların tanıtım tarihinin tahmini olarak ekim ayı olduğunu tekrardan belirtelim.

Google Pixel 8 Özellikleri