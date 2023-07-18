Google Pixel 8 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Google Pixel 8 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. Cihazın 6,7 inç QHD+ 120 Hz LTPO OLED ekran, Google Tensor G3 SoC, 12 GB RAM, 128/256 GB depolama, 4950 mAh batarya gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefon Android 14 işletim sistemiyle çalışacak ve kızılötesi sıcaklık sensörüne sahip olacak. Arka kamera sistemi ise 50 MP ana, 64 MP ultra geniş ve 48 MP telefoto sensörlerden oluşacak.

Google her zamanki programına bağlı kalırsa (şimdiye kadar aksi bir durum görülmedi) Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Ekim ayında Kaliforniya'da gerçekleşen özel bir etkinlikte resmiyet kazanacak. Şu an için bu noktadan üç ay uzakta olmamıza rağmen, yaklaşmakta olan ikili hakkında çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Bugün ise Pixel 8 Pro'nun en önemli özelliklerinin tam listesi ortaya çıktı. Peki Google'ın yeni göz bebeği nasıl olacak?

Google Pixel 8 Pro özellikleri netleşti!

Cihazın tanıtılmasına aylar varken sektörde sızıntılarıyla ün yakalamış bir isim olan Yogesh Brar, Google'ın yeni canavarının en önemli özelliklerini sızdırdı. Google'ın 2023 amiral gemisinin, 6,7 inç QHD+ 120 Hz LTPO OLED ekrana, özel Titan güvenlik yongasına sahip Google Tensor G3 SoC'ye, 12 GB RAM'e, 128/256 GB depolama ve 4950 mAh kapasiteye sahip 27W kablolu şarj destekli bataryaya sahip olması bekleniyor.

Google Pixel 8 Pro – 6.7" QHD+ LTPO OLED, 120Hz – Google Tensor G3 + Titan chip – 12GB RAM – 128/256GB storage – Camera: 50MP (OIS) + 64MP UW + 48MP (Tele) – Selfie: 11MP – Temperature sensor, Ultrasonic FP – Android 14 – 4,950mAh battery, 27W wired charging Launch: October — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 17, 2023

Yeni amiral gemisinin çıktığı günden itibaren Android 14'ü çalıştırması ve ultrasonik bir ekran içi parmak izi tarayıcının yanı sıra bir kızılötesi sıcaklık sensörüne sahip olacak. Bu da bir ateşölçer gibi kullanılabileceği anlamına geliyor. Arka kamera sistemi, OIS'li 50 MP ana, 64 MP ultra geniş ve 48 MP telefoto olmak üzere üç sensörden oluşacak.

Özçekimlerde iddiaya göre 11 MP'lik bir sensör kullanılacak. Geçmiş söylentiler, ana sensörün Samsung'un ISOCELL GN2, telefoto ISOCELL GM5 ve ultrawide'ın Sony'nin IMX787 olduğu hakkındaydı. Yogesh Brar attığı twette ayrıca telefonun tanıtım tarihine de yer verdi. Öyle ki Brar'a göre Google'ın yeni amiral gemisi Pixel 8 Pro ve Pixel 8 telefonları içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında tanıtılacak.

Daha önce denenmedi: Pixel 8 Pro'nun gizli özelliği ortaya çıktı!

İşte Google Pixel 8 Pro'nun özelliklerinin tablolaştırılmış hali:

Ekran 6,7 inç QHD+ 120 Hz LTPO OLED İşlemci Titan Çipli Google Tensor G3 Bellek12GB RAMDepolama128GB ve 256GB depolama seçenekleriKamera50 MP ana, 64 MP ultra geniş 48 MP telefoto ve 11MP ön kameraİşletim SistemiAndroid 14Batarya 4950mAh, 27W şarj destekli pil

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