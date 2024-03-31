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Google, Android 15'te ses seviyesi panelini yeniliyor

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Google, her büyük güncellemesinde Android deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Android 15 için yayınlanan son geliştirici önizlemeleri, yeniden tasarlanmış ses kontrol panelini de ortaya çıkardı. Peki bu panelde neler değişecek?

Google, Android 15'te ses seviyesi panelini yeniliyor

Android sızıntılarıyla bilinen Mishaal Rahman, Android 15 Geliştirici Önizlemesi 2'de bulunan değişikliklerin ayrıntılarını paylaştı. Ses seviyesi paneli, nispeten daha kalın bir çubuğa geçerek tasarım değişikliğine gidiyor.

Kullanıcılar ayrıca sesleri kapatmak için çubuğu sonuna kadar aşağı kaydırmak yerine sadece dokunabilecek. Bu da tek hamleyle sesin açılıp kapanmasına izin verecek.

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Medya oynatılırken, panel yalnızca medya ses seviyesini gösterecek. Ancak herhangi bir ses çalmadığında ise beş standart ses kontrolünün tümü yer alacak. Android 15 ile medya, zil sesi, bildirim, sistem ve alarm sesini ayrı ayrı kontrol etmek mümkün olacak.

Rahman ayrıca Geliştirici Önizlemesi 2 ile Gürültü Kontrolü ve Uzaysal Ses gibi yeni özelliklerin de test edildiğini ortaya çıkardı. Ancak bu özelliklerin henüz önizleme için sunulmadığını, sadece işletim sistemine yerleştirildiğini ifade etti.

Yeniden tasarlanan ses paneli, önümüzdeki sonbaharda çıkması beklenen Android 15 için hala geliştirilme aşamasında. Ancak değişiklikler, Google'ın ses yönetimi için kontrolü artırmak istediğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 15 neler sunacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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