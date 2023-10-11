Google'a tarihin en büyük DDoS saldırısı yapıldı: Bir önceki rekorun 7.5 katı!

Google, dönem dönem hizmet reddi saldırısı (DDoS) olarak bilinen girişime maruz kalıyor. Ancak bu sefer gerçekleşen saldırı oldukça büyüktü.

Hizmet reddi saldırısı (DDoS) büyük şirketleri etkilemeye devam ediyor. Google, paylaştığı bir blog yazısında kaydedilen en büyük DDoS saldırısı ile karşı karşıya kaldığını açıkladı. Saldırı, önceki DDoS rekoru sahibinden yedi kat daha büyük. İşte ayrıntılar…

Saldırı, saniyede 398 milyon istek (rps) ile rekor kırdı

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında bilgisayar korsanları, saniyede 46 milyon istek yollayarak Google Cloud müşterisine saldırdı. 69 dakika boyunca süren bu girişim, Google tarihinin en büyük saldırısıydı. Ancak Google, bugün paylaştığı yazıda bunun tam 7,5 katı olan bir DDoS girişimini engellediklerini duyurdu.

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Google, şimdiye kadarki en büyük DDoS saldırısını durdurduğunu, bunun yeni keşfettikleri bir güvenlik açığından kaynaklandığını belirtti. Yapılan saldırı, saniyede 398 milyon istek (rps) ile gerçekleştirildi. Google yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Son birkaç yılda, Google'ın DDoS Yanıt Ekibi, dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarının boyutlarının katlanarak arttığı yönündeki eğilimi gözlemledi . Geçtiğimiz yıl o dönemde kaydedilen en büyük DDoS saldırısını engelledik . Bu Ağustos ayında, web sitelerini ve internet hizmetlerini kesintiye uğratmak için yeni teknikler kullanan, 7 buçuk kat daha büyük bir DDoS saldırısını durdurduk.

Bu yeni DDoS saldırıları serisi, saniyede 398 milyon istek (rps) ile zirveye ulaştı ve birden fazla İnternet altyapısı şirketini etkileyen akış çoğullamasına dayalı yeni bir HTTP/2 "Hızlı Sıfırlama" tekniğine dayanıyordu. Buna karşılık, geçen yılın kaydedilen en büyük DDoS saldırısı 46 milyon rps ile zirveye ulaştı.