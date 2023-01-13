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GeForce Now kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar belli oldu!

Teknoloji Haberleri

GeForce Now kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar belli oldu!

Nvidia, GeForce Now kütüphanesinee ocak ayında eklenecek 24 yeni oyunu duyurdu. İşte servise eklenen yeni oyunlar...

Artan dolar ve kuru ve enflasyona bağlı zamlar, oyuncuları da olumsuz etkiliyor. Pek çok kişi, modern oyunları oynatabilecek güçlü bir sistem sahibi olmakta zorlanıyor. Neyse ki doyasıya oyun oynamak ve eğlenmenin tek yolu bir PC ya da konsol sahibi olmak değil. Nvidia, GeForce Now sayesinde oyunculara uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Son olarak ise bu servise ocak ayında eklenecek 24 oyun belli oldu!

GeForce Now kütüphanesine ocak ayında 24 yeni oyun ekleniyor

2023 yılıyla birlikte GeForce Sistemi'ne yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk ayında GeForce Now kütüphanesine beş oyun eklenirken, Ocak ayında toplamda 24 yeni oyun oyuncularla buluşacak.

Ocak ayında GeForce NOW kütüphanesine katılacak oyunların listesi:

Farlanders ( Steam'e 17 Ocak'ta eklenecek)

Occupy Mars: The Game ( Steam'e 19 Ocak'ta eklenecek)

Grimstar: Crystals are the New Oil! ( Steam'e 26 Ocak'ta eklenecek)

Watch Dogs: Legion ( Steam'e 26 Ocak'ta eklenecek)

Raiden IV x MIKADO remix ( Steam'e 31 Ocak'ta eklenecek)

Absolute Drift (Steam)

Blacktail (Steam  ve Epic Games Oyun Mağazası)

Cygnus Enterprises (Steam)

Destroy All Humans (Steam ve Epic Games Oyun Mağazası)

Destroy All Humans! 2 – Reprobed (Steam  ve Epic Games Oyun Mağazası)

Dwarf Fortress (Steam)

The Eternal Cylinder (Steam)

Hello Neighbor 2 (Steam ve Epic Games Oyun Mağazası)

Immortals Fenyx Rising (Steam)

MX vs ATV Legends (Steam)

NEBULOUS: Fleet Command (Steam)

Rain World (Steam)

The Valiant (Steam ve Epic Games Oyun Mağazası)

Way of the Hunter (Steam ve Epic Games Oyun Games Mağazası)

GeForce Now kullanıcılarına müjde! DLSS 3, 240Hz, ışın izleme ve dahası

Ayrıca, bu hafta oyuncular aşağıdaki oyunlara da erişilebilecek:

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition ? (Steam'de 5 Ocak'ta çıkıyor)

Carrier Command 2 (Steam)

Project Hospital (Steam)

RTX'li Portal(Steam)

Severed Steel (Epic Games Oyun Mağazası)

Tom Clancy's The Division 2 (Steam'de yeni sürüm, 12 Ocak)

Dakar Desert Rally (Epic Games)

Destroy All Humans! (Steam and Epic Games Oyun Mağazası)

Destroy All Humans! 2 – Reprobed (Steam ve Epic Games Oyun Mağazası)

MX vs ATV Legends (Steam)

The Valiant (Steam ve Epic Games Oyun Mağazası)

Way of the Hunter (Steam ve Epic Games Oyun Games Mağazası)

GeForce Now Türkiye paketleri ve fiyatları

PaketlerÖzelliklerFiyatlarPREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif140 TL/Ay3 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif300 TL/ 3 AyAVANTAJLI

6 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif520 TLAVANTAJLI

11 + 1 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim

Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)

RTX Aktif960 TLBASICStandart Erişim

30 Dakikalık Oturum Süresi

Sınırlı KapasiteÜcretsiz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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