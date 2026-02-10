"Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi" Eskişehir'de gerçekleştirilecek

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez öncülüğünde, Eskişehir'de "Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenmesine yönelik ilk resmi adım atıldı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin akademik birikimini teknolojik inovasyonla buluşturmayı amaçlayan zirve için hazırlık süreci başlatıldı.

Bu kapsamda Dönmez, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile bir araya geldi.

Toplantıda, Eskişehir'in üç köklü üniversitesinin ortak vizyonla sürece katkı sunması ve stratejik işbirliği içinde hareket etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Dönmez, Eskişehir'i yapay zeka alanında merkez şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, nisan ayında "Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin" düzenlenmesine yönelik çalışmalara başlandığını kaydetti.

Vizyoner sürecin ilk adımı olarak üniversite rektörleriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Dönmez, "Bilimden, teknolojiden ve gençlerimizin yüksek potansiyelinden güç alarak bu süreci başarıyla yürüteceğimize inanıyorum. Eskişehir'in güçlü akademik birikimini küresel yapay zeka ekosistemiyle buluşturacak bu zirvenin, şehrimize, ülkemize ve geleceğimize kalıcı değerler katacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.