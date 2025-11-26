Eric Trump, Bitcoin madencilik tesisini sanal turda tanıttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, ortağı olduğu American Bitcoin Corp.'un Teksas'taki dev Bitcoin madencilik tesisini ilk kez sanal bir turla kamuoyuna açtı.

Trump, hesabında paylaştığı videoda, tesisin "Amerikan topraklarında" ve "Amerikan enerjisi" kullanılarak çalıştığını vurguladı. Videoda Trump, her gün dünya Bitcoin arzının yaklaşık %2'sinin tesislerinde çıkarıldığını belirtti ve madencilik operasyonlarının sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

35 BİN SUNUCU AYNI ANDA ÇALIŞIYOR

Tesiste toplam 35 bin sunucunun çalıştığını ve bunların tamamının sıvı soğutmalı olduğunu ifade eden Trump, kripto paranın soyut olduğu yönündeki yaygın algıya karşı çıkarak, tesisin "somut ve canlı bir kanıt" olduğunu söyledi.

150 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Bu sanal tur, Bitcoin madenciliğinin teknik altyapısını ve enerji kullanımını doğrudan gözler önüne sererken, kripto topluluğu ve yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Trump ailesinin, baba Trump'ın yaptığı piyasa spekülasyonları sayesinde 150 milyar dolar para kazandığı iddia ediliyor.