Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu, oyuncularda hayal kırıklığı yarattı!

Epic Games Store, bu hafta için yalnızca bir oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Söz konusu yaptım, oldukça dikkat çekti.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtarak oyuncuların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Platformun bu hafta için verdiği oyun belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu ne?

Epic Games Store, bu hafta için Epistory – Typing Chronicles oyununu ücretsiz olarak verdi. 24 TL değerindeki yapım, Fishing Cactus tarafından geliştirildi ve 2016'da piyasaya sürüldü. Macera ve aksiyon kategorisinin önde gelenleri arasında yer alan oyun, oyuncular tarafından yüksek puana layık görüldü.

Epistory – Typing Chronicles, üç kuyruklu bir tilki ile dünyayı dolaşan bir kızı konu alıyor. Kitap yazmaya çalışan bir yazara yardım ettiğimiz bu oyunda maceradan maceraya atılacağız. Hikaye ilerledikçe yeni gizemler çözeceğiz.

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Oyunun dikkat çeken tarafı ise tüm kontrollerin klavyeden olması. Öyle ki dünya üzerinde hareket ederken veya düşmanlarla savaşırken dahi, bunları klavye üzerinden kontrol edeceksiniz.

Epistory – Typing Chronicles'ı 26 Ocak saat 19.00'a kadar kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Epic Games Store'un internet sitesinden veya masaüstü programından hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ise oyunun sayfasına ulaşın ve sağda yer alan Yükle butonuna tıklayın. Birden fazla oyunu aynı anda almak için sepete ekleyebilirsiniz.

Epistory – Typing Chronicles sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 veya daha üst seviye

İşlemci: Intel Core i5 2400 veya AMD Phenom II X6 1100T

Ekran kartı: ATI Radeon HD4850 veya GeForce GTX 295 (Intel'in Entegre Grafik Kartlarını desteklemez)

RAM: 4 GB

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1

İşlemci: Intel Core i5 2400 veya AMD Phenom II X6 1100T

Ekran kartı: ATI Radeon HD4850 veya GeForce GTX 295 (Intel'in Entegre Grafik Kartlarını desteklemez)

RAM: 4 GB

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Peki sizler Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilen Epistory – Typing Chronicles oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.