Apple'ın eylül ayının başında tanıttığı yeni iPhone 15 serisi ilk andan itibaren ilgi odağı oldu. Hem tasarım hem de özellik bakımından heyecanlandıran seri, bugün Türkiye'de satışa sunuluyor. Vatandaşlar en düşük modeli 50 bin TL olan telefon için saatler öncesinden mağaza önlerinde sıraya girdi.

En düşük modeli 50 bin TL! iPhone 15 serisi için geceden sıraya girdiler

ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone 15 ve serisinin satışı bugün itibarıyla Türkiye'de de başladı. Yeni seriden ürün satın almak isteyenler ise gecen alışveriş merkezlerinin önünde sıraya girdi.

YOĞUN TALEP VAR

Türkiye'de serinin satışı için geçtiğimiz hafta ön sipariş uygulaması başlatılmıştı. Bugünse telefon ve yeni seriye ait diğer ürünler, Apple mağazalarında ve resmi satış noktalarında insanların beğenisine sunulacak. Yoğun talebin olduğu 15 serisi için vatandaşlar da saatler öncesinden AVM önlerinde kuyruk oluşturdu.

EN DÜŞÜK MODEL 50 BİN TL

E n düşük modeli 50 bin liraya satılacak olan iPhone 15 serisi, özellikleriyle teknoloji severleri mest etti. İşte 15 serisinin fiyat listesi:

iPhone 128 GB 49.999 TL

iPhone 15 256 GB 53.999 TL

iPhone 15 512 GB 61.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL

iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL

IPHONE 15 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ