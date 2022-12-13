En çok kullanılan şifreler belli oldu! Bu kullanıcılar tehlikede

En çok kullanılan 200 şifreye göre bazı alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Birçok kullanıcı hala zayıf şifreler tercih ediyor.

NordVPN'in arkasındaki ekibin şifre yönetim aracı NordPass, 2022 yılında en çok kullanılan şifreleri paylaştı. Listede yer alan en yaygın 200 şifreye göre bazı alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Bu liste ile birçok kullanıcının hesaplarını korumak için hala zayıf şifreler kullandığı ortaya çıktı.

En çok kullanılan şifreler arasında Türkçe kelimeler de bulunuyor

NordPass, en yaygın kullanılan şifreler ile birlikte, bu şifrelerin ne kadar sürede kırılabileceğini de paylaştı. Bu yıl listenin başında olağan şüphelilerden olan 'password' ifadesi yer alıyor. Parola ya da şifre anlamına gelen bu ingilizce kelimenin kırılmasının ise 1 saniyeden kısa sürdüğü belirtiliyor. Dünya genelinde şifresini 'password' olarak kullanan kişi sayısının ise yaklaşık 5 milyon olduğu ifade ediliyor.

Listenin ikinci sırasında ise '123456' yer alıyor. Bu şifreyi ise '123456789' takip ediyor. NordPass verilerine göre bu şifreleri kırmak da yine 1 saniyeden kısa sürüyor. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şifrelerden 18'ini çözmenin de yine 1 saniyeden kısa sürdüğünü belirtmekte fayda var.

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NordPass, bu listeyi üretmek için üç terabaytlık bir veri tabanını analiz eden bağımsız siber güvenlik araştırmacılarının yardımıyla derlediğini belirtiyor. Hem şaşırtıcı hem de ders verici olarak nitelendirebileceğimiz listenin ilk 30 sırasını ise aşağıda bulabilirsiniz. Bizim favorimiz 27 numara oldu.