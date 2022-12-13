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En çok kullanılan şifreler belli oldu! Bu kullanıcılar tehlikede

Teknoloji Haberleri

En çok kullanılan şifreler belli oldu! Bu kullanıcılar tehlikede

En çok kullanılan 200 şifreye göre bazı alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Birçok kullanıcı hala zayıf şifreler tercih ediyor.

NordVPN'in arkasındaki ekibin şifre yönetim aracı NordPass, 2022 yılında en çok kullanılan şifreleri paylaştı. Listede yer alan en yaygın 200 şifreye göre bazı alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Bu liste ile birçok kullanıcının hesaplarını korumak için hala zayıf şifreler kullandığı ortaya çıktı.

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NordPass, en yaygın kullanılan şifreler ile birlikte, bu şifrelerin ne kadar sürede kırılabileceğini de paylaştı. Bu yıl listenin başında olağan şüphelilerden olan 'password' ifadesi yer alıyor. Parola ya da şifre anlamına gelen bu ingilizce kelimenin kırılmasının ise 1 saniyeden kısa sürdüğü belirtiliyor. Dünya genelinde şifresini 'password' olarak kullanan kişi sayısının ise yaklaşık 5 milyon olduğu ifade ediliyor.

Listenin ikinci sırasında ise '123456' yer alıyor. Bu şifreyi ise '123456789' takip ediyor. NordPass verilerine göre bu şifreleri kırmak da yine 1 saniyeden kısa sürüyor. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şifrelerden 18'ini çözmenin de yine 1 saniyeden kısa sürdüğünü belirtmekte fayda var.

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NordPass, bu listeyi üretmek için üç terabaytlık bir veri tabanını analiz eden bağımsız siber güvenlik araştırmacılarının yardımıyla derlediğini belirtiyor. Hem şaşırtıcı hem de ders verici olarak nitelendirebileceğimiz listenin ilk 30 sırasını ise aşağıda bulabilirsiniz. Bizim favorimiz 27 numara oldu.

SıralamaŞifre
Şifre kırma süresiKullanım sayısı1password< 1 saniye4.929.1132123456< 1 saniye1.523.5373123456789< 1 saniye413.0564guest10 saniye376.4175qwerty< 1 saniye309.679612345678< 1 saniye284.9467111111< 1saniye229.047812345< 1 saniye188.6029col12345611 saniye140.50510123123< 1 saniye127.762111234567< 1 saniye110.279121234< 1 saniye106.929131234567890< 1 saniye105.18914000000< 1 saniye102.63615555555< 1 saniye98.35316666666< 1 saniye91.27417123321< 1 saniye83.24118654321< 1 saniye81.231197777777< 1 saniye74.23320123< 1 saniye60.79521D1lakiss3 saat50.18122777777< 1 saniye48.90323110110jp3 saniye48.265241111< 1 saniye47.93525987654321< 1 saniye46.89126121212< 1 saniye46.29827Gizli10 saniye44.87428abc123< 1 saniye44.58729112233< 1 saniye43.61530azerty< 1 saniye43.101

Listede ilk 30 sıra bu şekilde sıralanıyor. Listenin devamına ulaşmak için ise NordPass'in sitesine göz atabilirsiniz. Diğer yandan NordPass, çeşitli büyük ve küçük harfler, semboller ve sayılardan oluşan en az 12 karakterden oluşan karmaşık bir parola seçmenizi tavsiye ediyor. Şifre oluşturma konusunda kararsız kalırsanız her zaman şifre oluşturucuları tercih edebilirsiniz.

Hesaplarınızı korumak için bu listede yer alan şifreleri kullanıyorsanız büyük tehlike altındasınız demektir. O yüzden kısa sürede şifrenizi daha güçlü bir türevi ile değiştirmenizi öneriyoruz. Peki siz 2022 yılında en çok kullanılan şifreler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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