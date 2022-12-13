En çok kullanılan şifreler belli oldu! Bu kullanıcılar tehlikede
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En çok kullanılan 200 şifreye göre bazı alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Birçok kullanıcı hala zayıf şifreler tercih ediyor.
NordVPN'in arkasındaki ekibin şifre yönetim aracı NordPass, 2022 yılında en çok kullanılan şifreleri paylaştı. Listede yer alan en yaygın 200 şifreye göre bazı alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Bu liste ile birçok kullanıcının hesaplarını korumak için hala zayıf şifreler kullandığı ortaya çıktı.
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NordPass, en yaygın kullanılan şifreler ile birlikte, bu şifrelerin ne kadar sürede kırılabileceğini de paylaştı. Bu yıl listenin başında olağan şüphelilerden olan 'password' ifadesi yer alıyor. Parola ya da şifre anlamına gelen bu ingilizce kelimenin kırılmasının ise 1 saniyeden kısa sürdüğü belirtiliyor. Dünya genelinde şifresini 'password' olarak kullanan kişi sayısının ise yaklaşık 5 milyon olduğu ifade ediliyor.
Listenin ikinci sırasında ise '123456' yer alıyor. Bu şifreyi ise '123456789' takip ediyor. NordPass verilerine göre bu şifreleri kırmak da yine 1 saniyeden kısa sürüyor. Listenin ilk 20 sırasında yer alan şifrelerden 18'ini çözmenin de yine 1 saniyeden kısa sürdüğünü belirtmekte fayda var.
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NordPass, bu listeyi üretmek için üç terabaytlık bir veri tabanını analiz eden bağımsız siber güvenlik araştırmacılarının yardımıyla derlediğini belirtiyor. Hem şaşırtıcı hem de ders verici olarak nitelendirebileceğimiz listenin ilk 30 sırasını ise aşağıda bulabilirsiniz. Bizim favorimiz 27 numara oldu.
Listede ilk 30 sıra bu şekilde sıralanıyor. Listenin devamına ulaşmak için ise NordPass'in sitesine göz atabilirsiniz. Diğer yandan NordPass, çeşitli büyük ve küçük harfler, semboller ve sayılardan oluşan en az 12 karakterden oluşan karmaşık bir parola seçmenizi tavsiye ediyor. Şifre oluşturma konusunda kararsız kalırsanız her zaman şifre oluşturucuları tercih edebilirsiniz. Hesaplarınızı korumak için bu listede yer alan şifreleri kullanıyorsanız büyük tehlike altındasınız demektir. O yüzden kısa sürede şifrenizi daha güçlü bir türevi ile değiştirmenizi öneriyoruz. Peki siz 2022 yılında en çok kullanılan şifreler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
SıralamaŞifre
Şifre kırma süresi Kullanım sayısı1password < 1 saniye 4.929.1132123456 < 1 saniye 1.523.5373123456789 < 1 saniye 413.0564guest 10 saniye 376.4175qwerty < 1 saniye 309.679612345678 < 1 saniye 284.9467111111 < 1saniye 229.047812345 < 1 saniye 188.6029col123456 11 saniye 140.50510123123 < 1 saniye 127.762111234567 < 1 saniye 110.279121234 < 1 saniye 106.929131234567890 < 1 saniye 105.18914000000 < 1 saniye 102.63615555555 < 1 saniye 98.35316666666 < 1 saniye 91.27417123321 < 1 saniye 83.24118654321 < 1 saniye 81.231197777777 < 1 saniye 74.23320123 < 1 saniye 60.79521D1lakiss 3 saat 50.18122777777 < 1 saniye 48.90323110110jp 3 saniye 48.265241111 < 1 saniye 47.93525987654321 < 1 saniye 46.89126121212 < 1 saniye 46.29827Gizli 10 saniye 44.87428abc123 < 1 saniye 44.58729112233 < 1 saniye 43.61530azerty < 1 saniye 43.101
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Listede ilk 30 sıra bu şekilde sıralanıyor. Listenin devamına ulaşmak için ise NordPass'in sitesine göz atabilirsiniz. Diğer yandan NordPass, çeşitli büyük ve küçük harfler, semboller ve sayılardan oluşan en az 12 karakterden oluşan karmaşık bir parola seçmenizi tavsiye ediyor. Şifre oluşturma konusunda kararsız kalırsanız her zaman şifre oluşturucuları tercih edebilirsiniz.
Hesaplarınızı korumak için bu listede yer alan şifreleri kullanıyorsanız büyük tehlike altındasınız demektir. O yüzden kısa sürede şifrenizi daha güçlü bir türevi ile değiştirmenizi öneriyoruz. Peki siz 2022 yılında en çok kullanılan şifreler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.