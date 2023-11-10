Elektrikli uçan taksinin çeşitli görüntüleri
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Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen elektrikli uçan taksi ilgi odağı oldu. 2 ton ağırlığındaki eVTOL M1 isimli araç, 250 kilometrelik menzile sahip ve seyir hızı saatte 200 kilometreye ulaşabiliyor. Azami 500 kilogram kapasiteli uçan taksi, 5 yolcu taşıyabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)
Elektrikli uçan taksinin çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenen elektrikli uçan taksi ilgi odağı oldu.
2 ton ağırlığındaki eVTOL M1 isimli araç, 250 kilometrelik menzile sahip ve seyir hızı saatte 200 kilometreye ulaşabiliyor.
Azami 500 kilogram kapasiteli uçan taksi, 5 yolcu taşıyabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)