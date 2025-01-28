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Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek
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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, EkoTürk TV'de Ali Çağatay'ın canlı yayın konuğu oldu, yapay zekanın medyayı kökten değiştireceğini ve Türkiye'nin bu alanda acilen yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirten Teymur, TOGG gibi stratejik adımlar atılmasını önerdi.

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, EkoTürk TV'de Ali Çağatay'ın canlı yayın konuğu oldu. Yayında medyanın geleceği, yapay zekanın sektöre etkileri ve Türkiye'nin bu alanda atması gereken adımlar üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Teymur, haberciliğin hiçbir zaman yok olmayacağını ancak teknolojik değişimlerle birlikte iletim yöntemlerinin dönüşeceğini vurguladı. "Habercilik asla ölmez, her zaman olur ama teknoloji değiştikçe metod değiştirir, iletim tarzı değişir" diyen Teymur, medya kuruluşlarının okuyucuya karşı her zaman dürüst olması gerektiğinin altını çizdi.

"YAPAY ZEKA MEDYANIN DOĞASINI DEĞİŞTİRECEK"

Konuşmasında yapay zekanın medya sektörünü kökten değiştireceğini belirten Teymur, bu alanda küresel rekabetin giderek arttığını söyledi. Özellikle ABD merkezli yapay zeka uygulamalarına Çin'den gelen yeni rakiplerin dengeleri sarstığını ifade eden Teymur, DeepSeek gibi yeni yapay zeka modellerinin büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde dalgalanmalara neden olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN YAPAY ZEKA BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Türkiye'nin yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Teymur, bu konunun artık bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi. "Devletin bütçe ayırması yetmez, büyük yatırımcılardan fon toplayarak bu alana ciddi bir kaynak aktarılmalı. TOGG'da olduğu gibi stratejik bir yaklaşımla hareket edilmezse, Türkiye bu yarışta geri kalır" dedi.

Henüz geç olmadığını ancak zamanın daraldığını belirten Teymur, "Türkiye açısından yapay zeka treni henüz kaçmadı ama acele etmezsek kaçacaktır" diyerek yetkilileri ve özel sektörü harekete geçmeye çağırdı.

Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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