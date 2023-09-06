Dyson'la evlerdeki tozlar artık daha görünür

Dyson'ın en güçlü kablosuz süpürgesi ve yeni beşinci nesil Hyperdymium motora sahip Dyson Gen5detect kablosuz süpürge, evinizdeki en küçük partikülleri yakalayabilen rakipsiz bir emiş gücü sunuyor. İşte ayrıntılar…

Dyson Gen5detect ile evlerdeki tozlar artık daha görünür

Bugüne kadar araştırma, laboratuvar, uzman ekip ve üretim kapasitesine 350 milyon sterlinden fazla yatırım yapan Dyson, 2004 yılından bu yana kendi motor teknolojisini geliştiriyor.

Önceki modellere göre daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü olan motor, 135.000 devir sayısında dönerek bir Formula 1 motorundan dokuz kat daha hızlı çalışıyor. Bu güç, Gen5detect kablosuz süpürgenin Dyson'ın tüm kablosuz makineleri arasında en güçlü emiş gücüne sahip olmasını ve evinizdeki en küçük partikülleri yakalayabilmesini sağlıyor.

Dyson'dan güçlü ve inovatif teknolojik atılım

Tüm makine HEPA filtreleme sayesinde toz ve ince partiküller haznede hapsoluyor

Dyson'ın en gelişmiş kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect, tüm makineyi kapsayan tamamen sızdırmaz HEPA filtreleme sistemine sahip. Dyson Gen5detect kablosuz süpürgenin filtresinden yalnızca kirli hava geçiyor ve dışarı temiz hava veriliyor.

145 kez katlanan 1,9m filtre malzemesi, 0,1 mikrona kadar potansiyel olarak zararlı partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalıyor. Sahip olduğu 14 siklon da hava akışındaki tozu temizliyor, böylece emiş4 kaybı olmuyor ve her temizlikte optimum performans sağlıyor.

Dyson Kurucusu ve Baş Mühendisi James Dyson konuya ilişkin açıklamasında, "Gen5detect, Dyson'ın yeni nesil temizlik teknolojisini tanımlıyor. Optik toz ışığı teknolojimiz, toz partikülü sayma ve boyutlandırma, öncü yeni motor ve tüm makine HEPA filtrasyonunun birleşimi, şimdiye kadarki en derin temizlik performansını elde etmenizi sağlıyor." diyor.

Dyson Zemin Bakım Kategorisi Başkan Yardımcısı Charlie Park konuyla ilgili, "Kirli havanın makineden dışarı sızması gibi bir olasılık varsa, en iyi filtre de kullanılsa temiz hava sağlayamaz, bu nedenle mühendislerimiz tüm Dyson süpürgelerimizin tüm makine filtrasyonuna sahip olması için çok çalıştı. Gen5detect süpürgemizde, 0,1 mikron kadar küçük partiküllerinin bile makinede hapsolmasını sağlamak için HEPA filtreleme ile bir adım daha ileri gittik."açıklamasını yapıyor.

İki Kat Aydınlatma

2023 Dyson Küresel Toz Araştırması, pandemi sonrası temizlik alışkanlıklarının dünya genelinde düşüşte olduğunu ortaya koyuyor. İnsanların yüzde 60'ı artık sadece gözle görülür toz veya kir gördüklerinde temizlik yaptıklarını itiraf ederken, bu oranın geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdiği görülüyor. Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 41'i düzenli bir temizlik programına sahip olduğunu belirtirken, bu sayının geçen yıldan bu yana yüzde 15 oranında azaldığı görülüyor.

2021 yılında tanıtılan Dyson'ın aydınlatmalı toz teknolojisi, ev sahiplerinin evlerinde saklanan mikroskobik partikülleri görmelerini sağlamak için geliştirildi. Bu, zemin yüzeyinde normalde çıplak gözle görülemeyen gizli tozun, ışık teknolojisi kullanılarak görülebileceği anlamına geliyor.

Gen5detect kablosuz süpürge, iki kat daha fazla parlaklık üreten ve zemininizi daha da fazla aydınlatan, yeniden tasarlanmış bir Fluffy Optic süpürge başlığına sahip. Dyson mühendisleri, yeni ışık kaynağını Fluffy Optic süpürge başlığın uç kısmında mümkün olduğunca alçakta konumlandırılacak şekilde tasarladı ve yalnızca zeminlerdeki partikülleri aydınlatmak için bir ışık teknolojisi kullandı. Bu büyük bir tasarım zorluğuydu çünkü optiği, baskılı devre kartı (PCB) ve termal çözümleri toplama özelliğinden ödün vermeden küçük bir alana sığdırmak gerekiyordu.

Yeni kullanıcı arayüzü artık odanız temiz olduğunda size gösteriyor

Aydınlatma teknolojisinin insanların temizlik yapma şeklini değiştirmesinden ilham alan Dyson Gen5detect™, artık kullanıcılara zeminlerinin ne zaman temiz olduğunu gerçek zamanlı olarak gösteren, tamamen yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü (UI) sunuyor. Bir piezo sensör[1], partikül boyutlarını saymak ve sınıflandırmak için akustik algılama kullanıyor ve LCD ekrandaki çubuklar artık gerçek zamanlı olarak çıkarılan partikül hacmine göre yükselip alçalıyor. Böylece kullanıcılar temizliğe ne zaman devam edeceklerini veya ne kadar zaman harcayacaklarını biliyorlar.

Kullanıcı arayüzündeki yazılım güncellemelerine ek olarak Gen5 motor, mühendislerin motorun hızını, gücünü ve sıcaklığını izlemek ve kontrol etmek için yeni bir yazılım geliştirmesini gerektirdi. Bu yeni yazılım, yeni kullanıcı arayüzüyle birlikte çalışarak kullanıcılarının olası sorunları gidermesini ve makinelerinin bakımını bağımsız olarak yapmasını sağlıyor.

Dyson Yazılım Başkanı Chunrui Zhang konuya ilişkin açıklamasında, "Yazılım, Dyson'ın teknoloji yelpazesini güçlendirmede giderek daha kritik bir rol oynuyor: Gen5detect kablosuz süpürge hem Dyson'ın en gelişmiş kablosuz yazılım yönetim sistemine sahip hem de kullanıcılara gerçek zamanlı temizlik performansı sunarak evlerinin temizlik durumunu daha iyi anlamalarını sağlıyor." diyor.

İşte Dyson Gen5detect süpürgenin temel özellikleri:

Dahili toz alma ve aralık temizleme başlığı: Makine, Dyson'ın en güçlü el süpürgesine dönüşüyor. Zamandan tasarruf etmek için süpürge gövdesinin içine gizlenmiş yerleşik bir toz alma ve aralık temizleme başlığı bulunuyor.

Tek düğmeli kontrol: Daha rahat ve sürekli temizlik için klasik tetik yerine bir güç düğmesine sahiptir. Bu aynı zamanda kullanıcıların engeller arasında ilerlerken ellerini değiştirmelerine olanak tanıyarak temizliği kolaylaştırıyor.

Uzun enerjili pil: 70 dakikaya kadar çalışma performansı[2], Dyson'ın kablosuz bir süpürgede şimdiye kadarki en uzun çalışma süresi. On adet enerji yoğun lityum iyon hücre, güçlü emiş sağlıyor.

Zorlu temizlikler: En güçlü kablosuz süpürge 3,5 kg ağırlığında ve 0,77L hazneye sahip.

Kolay, temassız hazne boşaltma: Düz, ince hazne, tozu tek bir yumuşak hareketle dışarı atmak için döner kilitli bir çıkarma mekanizmasına sahiptir.

Dyson Gen5detect kablosuz süpürge Eylül ayı itibariyle, öncelikli olarak www.dyson.com.tr ve Dyson Demo Store'larda satışa sunulacak.