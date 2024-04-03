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DJI Avata 2 ve Goggles 3 Modelleri Tanıtıldı

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Hem havacılık hem de fotoğraf tutkunlarını ilgilendiren bir haberimiz var sırada. Tasarladığı drone modelleri ile adından sıkça söz ettiren DJI, merakla beklenen yeni modeli Avata 2'yi tanıttı. Üstelik bununla sınırlı kalmayan marka Goggles 3 modelini de görücüye çıkarttı. O halde lafı fazla uzatmadan DJI Avata 2 ve Goggles 3 teknik özellikleri ve detaylarını sizinle paylaşalım…

DJI Avata 2 ve Goggles 3 modelleri görücüye çıktı! Peki neler sunuyor?

Havacılık ve fotoğraf tutkunlarının ortak noktası nedir sizce? Bu sorunun yanıtı kesinlikle drone modelleri. DJI ile hayatımıza iyiden iyiye giren drone kültürü hem fotoğrafçılar için hem de havacılık tutkunları için birer hobi haline geldi. DJI ise büyük bombayı patlattı diyebiliriz.

Normalde 11 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen DJI Avata 2 ve Goggles 3 gözlüklerini resmen piyasaya sürdü. Vakit kaybetmeden modelleri tanıtmaya başlayalım. Avata 2 geniş sahneleri yakalamak için 155 derecelik geniş bir görüş alanı sunan, 48 Megapiksel çözünürlüklü F/2,8 CMOS sensöre sahip bir drone.

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Özellikle akıcı aksiyon çekimlerinde hayat kurtaran 60 ila 120 FPS kare hızlarını destekleyen model 2,7K ve 4K kalitede videolar çekmenize olanak sağlıyor. Ağır çekim modunda daha rahat düzenlemeler yapılabilmesi için 1080p kayıt imkanı sunan model bunun yanında 240 FPS tazelemeye kadar da izin veriyor.

DJI'ın sevilen RockSteady 3.0+, HorizonSteady ve HorizonBalancing stabilizasyon teknolojilerini de içerisinde barındıran model "sıfır sarsıntı" sloganını her ortamda duyuruyor. Avata 2 yalnızca 458 gram ağırlığında ve 180 x 216 x 82 mm ölçülere sahip. Bu da cihazı istediğiniz yerde rahatça kullanabilmenize olanak tanıyor.

Goggles 3 ise kelimenin tam anlamıyla "gelecekten geliyor" sıfatını karşılıyor. Drone ile uçuş yaptığınız süre boyunca sanki bir uçak simülasyonundaymış gibi önünüzü ve çekim açılarınızı takip etmenizi sağlayan model oldukça ilgi çekici.

100 Hz yenileme hızına sahip 1920 x 1080 çözünürlüklü ekran görüntüyü net bir şekilde görmenize imkan sağlıyor. Ayrıca DJI'ın OcuSync 4.0 teknolojisi sayesinde uçuş esnasında drone ile bağlantınızın kopması gibi durumların önüne geçiyor. Goggles 3, 420 gram ağırlığında ve 2450 mAh bataryaya sahip.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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