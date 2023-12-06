Discord Mobil Uygulaması Yenilendi

Discord, mobil uygulamasını yenileyerek birçok yeni özellik ekledi. Yeni güncelleme ile birlikte sunucular, mesajlar, bildirimler ve profil sekmeleri kullanıcıların daha kolay bir şekilde gezinmesini sağlıyor. Ayrıca, favori sohbetlerinizi belirleyebilir, arama çubuğuyla mesajları ve dosyaları bulabilirsiniz. Bildirimler sekmesi ise daha kullanıcı dostu bir şekilde düzenlendi. Discord ayrıca diğer istenen güncellemeler üzerinde de çalıştığını belirtti.

Discord, 2015 yılında piyasaya sürdüğü mobil uygulamasını masaüstü platformunun küçültülmüş bir versiyonu olarak tanımlıyor. Bu tanımlamaya rağmen Discord'un mobil versiyonu, masaüstünden bağımsız birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Yeni güncelleme, ekranın alt kısmında belirgin bir şekilde görüntülenen yeni bir gezinme sekmesi içeriyor: Sunucular, Mesajlar, Bildirimler ve Siz.

Discord mobil uygulamasına gelen yenilikler

Discord, yatay düzen gibi değişiklikleri uygulasa da Sunucular sekmesi öncekine çok benziyor; yalnızca doğrudan mesajlaşma seçeneği yok. Bunun yerine, mesajlaşma sekmesi mevcut arkadaşlar sekmesinin yerini alıyor ve birden fazla sayfaya tıklamak zorunda kalmadan tüm bire bir ve grup mesajlarınızı tek bir yerde görüntülemenize olanak sağlıyor.

Ayrıca bir sohbeti favorilerinize ekleyerek sohbetlerinizin en üstünde kalmasını sağlayabilirsiniz ve tüm tartışmalarda bir mesajı, dosyayı, raptiyeyi veya eki bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi. Konuşmalardaki yeni bir özellik de, bir mesajı yanıtlamak için basılı tutmak yerine mesajı sola kaydırma hareketi olarak karşımıza çıkıyor.

Bildirimler sekmesi artık kaynağa hemen ulaşmak için tıklayabileceğiniz sunucu olaylarını, arkadaşlık isteklerini ve mesaj yanıtlarını içerecek. Ayrıca, bildirimler artık onları kaldırmanızı gerektirmek yerine otomatik olarak temizlenebilir. Siz sekmesine gelecek olursak durumunuzu veya profil resminizi değiştirme gibi özelliklerin yanı sıra Arkadaşlar sekmesi de buraya entegre edilmiş olarak gözüküyor.

Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord mahkemeye çıkıyor!

Artık doğrudan hesap ayarlarına gitmek için Siz sekmesine iki kez dokunabilirsiniz ve orada ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi bulabileceğiniz bir arama çubuğunu bulabilirsiniz. Burada erişebileceğiniz araçlardan biri de yeni karşımıza çıkan saf siyah bir arka plan sağlayan yeni Geceyarısı teması. Bu tema hem güç tasarrufu için hem de göz sağlığı için önem teşkil ediyor.

Discord ayrıca sunucunun üye listesine hızlı erişim, daha iyi arama filtreleri, mesajları görüntülemek için daha fazla özelleştirme seçeneği ve genel uygulama performansı iyileştirmeleri gibi istenen diğer güncellemeler üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.