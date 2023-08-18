Dinçer Lojistik'in, sektörün geleceğini belirleyecek yeni akıllı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla genç girişimcilere, yazılımcılara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Dinçer Lojistik Hackathon başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Dinçer Lojistik'in düzenlediği Dinçer Lojistik Hackathon 2023 başlıyor. Lojistik sektörünün geleceğini belirleyecek yeni akıllı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve yazılımcılara yönelik olarak düzenlenen Hackathon'a 29 Ağustos'a kadar https://hackathon.dincerlojistik.com/ adresinden başvuru yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, rekabet edebilir, sürdürülebilir ve verimli lojistik süreçlerin teknolojiyle mümkün olduğunu bildirdi.

Dinçer Lojistik olarak, sektörün geleceğinin yeni nesil teknoloji anlayışıyla kurgulanacağına inandıklarını ve bu kapsamda genç yetenekleri desteklediklerini belirten Mustafa Dinçer, "Üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve yazılımcılardan oluşan güçlü bir topluluğun temellerini atarken yeni akıllı lojistik trendlerini ve sektörün geleceğini belirleyecek teknolojileri yakalamayı hedefliyoruz. Özellikle ana iş kolumuz olan tedarik zinciri süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde robotik, mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası gibi alanların yanı sıra Endüstri 5.0'a giden yolda geleceğin lojistik teknolojilerine yön verecek yenilikçi çözümler sunan genç girişimcilere desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

7 ayrı kategoride yarışacaklar

Katılımcıların, lojistik sektöründeki iş akışıyla ilgili sorunlara çözüm bulmalarını ve Dinçer Lojistik tarafından hayata geçirilecek yeni fikirler üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Dinçer Lojistik Hackathon, 48 saatlik bir kodlama yarışması olarak kurgulandı.

Hackathon'a takım halinde veya bireysel olarak başvuruda bulunabilecek olan 18 yaş üzeri katılımcılar, "Müşteri Memnuniyeti", "Operasyonel Verimlilik ve Efektif İnsan Kaynağı Planlama", "İade Lojistiği", "Kurye Operasyonları", "Lojistikte Sürdürülebilirlik", "Blockchain ve Yeni Teknolojiler" ile "Metaverse ve NF"" olmak üzere 7 ayrı kategoride yarışacak.

48 saatlik maraton

Verilen bilgiye göre, Dinçer Lojistik Hackathon'da 29 Ağustos'ta sona erecek başvuruların ardından 31 Ağustos'ta ön elemeler yapılacak. 8 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül'ü de kapsayacak olan 48 saatlik online bir maratonun ardından katılımcılar, 10 Eylül'de sunum için bir araya gelecek, Hackathon Demoday'de iş fikirlerini sunacak. Aynı gün Dinçer Lojistik Hackathon ödül töreni de yapılacak.

Dinçer Lojistik Hackathon'unda dereceye girenleri toplam 325 bin liralık para ödülünün yanı sıra jüri özel ödülleri de bekliyor. Yarışmada birinci 150 bin lira, ikinci 100 bin lira, üçüncü ise 75 bin lira ile ödüllendirilecek. Para ödülünün yanı sıra jüri özel ödüllerinin de dağıtılacağı Dinçer Lojistik Hackathon'da dereceye girenler aynı zamanda Dinçer Lojistik'in AR-GE ve iş süreçlerini yerinde gözlemleme, iş fikirlerini Dinçer Lojistik profesyonelleriyle birlikte hayata geçirme fırsatı bulacak.