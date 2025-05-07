Dijital Oyun Sektörü Gelirlerinde Yıllık %7.9 Artış Bekleniyor

Dünya genelinde oyun sektörü büyümeye hızla devam ederken, bu büyümede özellikle oyun içi satın almalar, dijital ürünler ve e-pin satışlarının payı giderek artıyor. Statista'nın verilerine göre, 2024 yılında dijital oyun sektörünün elde edeceği gelirin 224,20 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Kopazar Genel Müdürü Salih Yüksek, bu nedenle oyunculara oyun içi satın almalarını güvenilir ve profesyonel platformlar üzerinden yapmalarını tavsiye etti.

Küresel ölçekte oyun sektörünün ekonomik büyümesi hız kesmeden devam ediyor. Statista'nın 2024 yılı projeksiyonlarına göre, dijital oyun endüstrisi o yıl yaklaşık 224,20 milyar dolarlık hacime ulaşacak. Bu gelir akışında oyun içi satın almaların ve özellikle e-pinlerin büyük bir rol oynadığı ve oyuncuların e-pin kullanımındaki artışın trendi yukarı taşırdığı belirtiliyor. Bu verileri destekler nitelikte bir başka analiz ise PwC tarafından yapıldı. PwC'ye göre dijital satın almaların ve oyun parası harcamalarının sektördeki ağırlığının artarak, 2025 yılında %61,1 oranında bir paya sahip olacağını gösteriyor. Mobil oyunlarda kullanıcı başına harcamanın küresel çapta yükselmesiyle birlikte sektörün ekonomik hacmindeki artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtiliyor.

Dijital oyunlarda kişi başı ortalama harcamanın 2025 yılında 30,38 dolara çıkacağı ele alınırsa, tüketici davranışlarının giderek daha fazla oyun içi ürüne yöneldiği söylenebilir. Kopazar Genel Müdürü Salih Yüksek, PwC'nin küresel raporunu referans alarak dijital satın almaların sektördeki payının 2025 itibarıyla %61'i geçebileceğini ifade etti. "Özellikle Valorant, League of Legends ve Knight Online gibi oyunlarda e-pin satışları ciddi artış gösterdi. Yayınlanan analizlere göre 2025 sonunda pazar büyüklüğünün %61 artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Dijital Satın Almaların Yükselişi ve Oyuncu Davranışları

Son yıllarda video oyun endüstrisi ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında dijital alımların yaygınlaşması, oyun sektöründe yeni gelir modellerini ön plana çıkarıyor. Sensortower'in 2024 yılı Mobil Oyunların Durumu raporunda belirtilen verilere göre, mobil oyun kullanıcılarının oyun başına harcadıkları miktarda küresel çapta %8'lik bir artış beklendiği ifade ediliyor. Bu kilit büyüme, oyuncuların daha kaliteli oyun itemleri, epinler ve dijital ürünler satın alma eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Yüksek'in yaptığı açıklamada, "Bu artış, oyuncu davranışlarını anlamak açısından çok değerli. Kullanıcılarımız her geçen gün daha fazla e-pin, oyun içi item ya da dijital kartları tercih ediyor. Kopazar olarak son dönemde kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik yaptığımız geliştirmelerle, oyuncularımıza hızlı ve güvenilir bir alışveriş tecrübesi sağlıyoruz." diye konuştu.

Mobil Oyunların Popülaritesi Artarken Harcama Alışkanlıkları Değişiyor

Mobil oyunların küresel oyun pazarındaki güçlü konumu, sektörde yaşanan büyümenin ana itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Sensortower; küresel mobil oyunda haftalık kullanım sürelerinin 2024 yılında %12 artacağını, oyun içi ürünlerin ve e-pin alımlarının yükseliş göstermesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların mobil oyun alışverişlerindeki ortalama harcamaları, oyun pazarı ekonomisini besleyen önemli bir faktör olmayı sürdürüyor.

Mobil oyunların yükseliş trendinin sürekliliğini vurgulayan Salih Yüksek, "Artan mobil kullanıcı sayısına paralel şekilde, Kopazar'ın ürün çeşitliliğini düzenli olarak artırıyoruz. Oyuncularımızın ilgisi doğrultusunda mağazamıza sürekli yeni mobil oyun ürünleri ekliyoruz. Bu sayede mobil pazarda da güçlü ve tercih edilen bir platform haline geldik." sözlerini kullandı.

"Türkiye'nin Oyun Ekosistemindeki Güçlü Oyuncuyuz"

Türkiye'de dijital oyun pazarının öncü markalarından biri olarak konumlanan Kopazar, bugün binlerce oyuncunun alışveriş yaptığı güvenilir bir platform olarak hizmet veriyor. Özellikle Valorant, Knight Online ve League of Legends gibi sevilen oyunların e-pinleri başta olmak üzere birçok dijital ürünü müşterilere sunuyor. Günlük kullanıcı ve bayi ağını her geçen gün büyüten Kopazar, müşterilerinden gelen talep ve önerilere göre düzenli olarak servis kalitesini geliştirmeye devam ettiğini belirtmektedir.

Yüksek şirket olarak ölçeklerini düzenli bir ivme ile artırdıklarını belirtti ve "Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, yeni ürünler ve kampanyalar geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor. Her zaman müşteri memnuniyetini öncelikli tutarak Türkiye'nin lider oyun pazarı markası olmayı hedefliyoruz." açıklamasıyla gelecek hedeflerini özetledi.

Kopazar Valorant Challengers TR Birlik Ligi'nin Ana Sponsoru Oldu

Kopazar, son dönemlerin popüler e-spor etkinliklerinden biri olan Valorant Challengers TR Birlik Ligi sponsorluğunu üstlenerek Türkiye'deki oyun ekosistemine önemli bir destek sağladı. Marka bu adımla, yerel oyuncular ve e-spor tutkunlarıyla daha yakın bir bağ kurmayı hedefliyor.

Bu sponsorluğun Kopazar için önemini anlatan Salih Yüksek, "E-sporun ülkemizde büyüyen gücü ve artan ilgisini yakından takip ediyoruz. Valorant ligi desteği sayesinde oyunculara sağladığımız güvenilir, profesyonel ve hızlı hizmet anlayışımızı e-spor kültürüyle buluşturduk. Bu birliktelik, Kopazar'ın e-spor dünyasındaki konumunu daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.