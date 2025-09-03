Dengage, TIBAS Ventures Liderliğinde Yatırım Aldı

MÜŞTERİ Deneyimi Veri Platformu (CXDP) Dengage, TIBAS Ventures liderliğinde, Vestel Ventures ve Tacirler Portföy iş birliği ile yönetilen Gelecek Etki VC'nin yanı sıra Maxis ve Türkiye Kalkınma Fonu- Invest 101 Fonu'nun katılımıyla yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırımın Dengage'in ürün inovasyonlarını hızlandırmasına ve Avrupa, LATAM, MENA ve Asya'da küresel pazarlarda genişlemesini sürdürmesine imkan tanıyacağı aktarıldı.

2018 yılında kurulan Dengage, pazarlamacılara müşteri verilerini tek bir noktada birleştirme, kişiselleştirilmiş kampanyalar kurgulama ve sonuçları tüm temas noktalarında ölçme imkanı sunuyor. Platformun; web sitesi, mobil uygulama, e-posta, SMS, push, WhatsApp ve daha birçok kanalda çalıştığı aktarıldı. Aynı zamanda bulut tabanlı ya da kurum içi kurulum seçenekleri ile şirketlere güvenlik, uyumluluk ve entegrasyon ihtiyaçlarında da esneklik sağladığı bildirildi. Dengage, küresel destek ağı ile farklı sektörlerdeki markalara ölçeklenebilir çözümler sunuyor.

Dengage Kurucu Ortağı & CEO'su Aman Dotani, konuya dair yaptığı açıklamda şunları söyledi:

"Bu yatırım, daha hızlı, daha akıllı ve pazarlamacı dostu çözümler geliştirmek için atılmış bir adım. Amacımız yapay zekayı kullanarak fikirden uygulamaya giden süreci kısaltmak, böylece pazarlama ekiplerinin yaratıcılığa, stratejiye ve sonuçlara odaklanmasını sağlamak."

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dengage; veri yönetimi, segmentasyon, kişiselleştirme, kampanya orkestrasyonu ve analitiği tek bir platformda bir araya getiriyor. Pazarlamacılar hem gerçek zamanlı etkileşim kanallarını (ör. web sitesi, mobil uygulama) hem de dışa dönük kampanyaları tek bir arayüz üzerinden yönetebiliyor.

"Zeki AI isimli karar motoru sayesinde pazarlamacılar doğru kitleleri belirleyebiliyor, davranışları tahmin edebiliyor ve etkileşim için en uygun zaman ile kanalları seçebiliyor. Bu sayede tekrar eden iş yükleri azalıyor, verimlilik artıyor ve kampanyalar maksimum etkiyle hayata geçiriliyor.

"Bugün 30'dan fazla ülkede aktif olan Dengage, esnek kurulum seçenekleri (bulut ve kurum içi), yapay zeka destekli kabiliyetleri ve yüksek ölçekli kurumsal ihtiyaçlar ile karmaşık regülasyon ortamlarına uyum sağlama gücü sayesinde pazarda önemli bir rekabet avantajı elde ediyor.

"Farklı sektörlerde geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Dengage, müşteri desteğinde 'iş ortaklığı' yaklaşımıyla hareket ediyor. Şirket, küresel ölçekte 7 gün 24 saat destek sağlayarak markaların bulundukları her pazarda ihtiyaç duydukları desteği almasını garanti ediyor."

TIBAS Ventures tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dengage, inanç, kararlılık ve büyük hayaller kurma cesareti üzerine inşa edildi. Engelleri dönüm noktalarına çeviren bu ekip, azmin olağanüstü sonuçlar doğurabileceğini kanıtlıyor. Her pazarda etkilerini artırırken yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz."