Demet Zübeyiroğlu: "Türkiye, Fintech'te küresel merkeze dönüşebilir"

Demet Zübeyiroğlu: 'Türkiye, Fintech'te küresel merkeze dönüşebilir'
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Demet Zübeyiroğlu:
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İstanbul Fintech Week 2025, Fişekhane'de altıncı kez kapılarını açtı. Etkinlikte yapay zeka, blockchain ve finansal teknolojiler öne çıkarken, CoinTR, WhiteBIT, GateTR ve Haberler.com gibi önemli aktörler de yer aldı. Fintech kurucu ortağı Demet Zübeyiroğlu, Türkiye'nin Fintech'te küresel merkez olabileceğini vurguladı.

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, bugün Fişekhane'de yoğun katılımla başladı. 2019'dan bu yana düzenlenen etkinlik, finans ve teknolojiyi bir araya getiren bölgenin en prestijli buluşmalarından biri olarak kabul ediliyor. Altıncı yılında da sektörün önde gelen isimlerini aynı çatı altında toplayan organizasyon, küresel ve yerel uzmanların etkileşimine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğe finans dünyasından oldukça önemli isimler katılım sağladı.

Demet Zübeyiroğlu: 'Türkiye, Fintech'te küresel merkeze dönüşebilir'

"AMACIMIZ EKOSİSTEMİ BİR ARAYA GETİRMEK"

Fintech Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada, etkinliğin temel amacının ekosistemi bir araya getirerek iş birliklerini ve inovasyonu desteklemek olduğunu vurguladı. Zübeyiroğlu, "Biz Fintech sektörü olarak adlandırmaya başlandığından beri bu alanda bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'yi Fintech alanında küresel bir çekim merkezi haline getirmek," dedi.

Zübeyiroğlu, İstanbul Fintech Week'in artık gelenekselleştiğini ve yedinci etkinlik için de hazırlıkların şimdiden başladığını belirtti. Etkinliğin her geçen yıl daha fazla katılımcıya ulaştığını ifade eden Zübeyiroğlu: "Bu yıl yüzü aşkın konuşmacı yaklaşık yüzde 30-40'ı yurtdışından geldi ve Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan gelen uzmanlar, finansal teknolojilere dair küresel eğilimleri paylaşma fırsatı buldu" dedi.

"FINTECH, SADECE KRİPTO DEĞİL"

Fintech kavramının yalnızca dijital ödemeler ya da kripto para ile sınırlı olmadığını vurgulayan Zübeyiroğlu, "Fintech, finansın teknolojiye temas ettiği her noktayı kapsıyor. Bugün yapay zeka, blockchain gibi teknolojilerle şekillenen çok daha geniş bir alanı ifade ediyor," dedi.

TÜRKİYE FINTECH'TE İLK 10'A GİREBİLİR

Türkiye'nin Fintech alanındaki konumuna da değinen Zübeyiroğlu, "Türkiye ekosistemi Fintech'e çok hazır. Özellikle bankacılık alanındaki dijitalleşme deneyimimizle, yeni girişimler yüksek bir bariyeri aşarak gelişiyor ve bu durum globalleşme açısından büyük avantaj sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Zübeyiroğlu son olarak, finans ve teknoloji dikeylerinin çakıştığı noktaların İstanbul Fintech Week gibi organizasyonlarda görünür hale geldiğini, bu tür etkinliklerin Türkiye'yi Fintech alanında ilk 10 ülke arasına taşıyabileceğini sözlerine ekledi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

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