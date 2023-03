Counter Strike 2 resmi olarak tanıtıldı!

Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen FPS oyunu olan Counter Strike, ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Son olarak Counter Strike: Global Offensive oyununu 2012 yılında tanıtan şirket şimdi de resmi olarak Counter Strike 2'yi duyurdu.

Counter Strike 2 test aşaması bugün başlıyor

Valve'in yeni Counter Strike oyunu için CS2 tescilini alması ile ortaya çıkan iddialar yapılan açıklama ile birlikte doğrulanmış oldu. Tüm dünyada birçok oyuncu kitlesine ulaşmayı başaran Counter Strike'ın yeni versiyonunda bazı ana haritalar korunurken, çözünürlüğün ise önemli oranda artırıldığını görüyoruz.

Today we're excited to announce Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 is an overhaul to every system, every piece of content, and every part of the C-S experience. First, let's talk about smoke grenades: pic.twitter.com/iTtguRHJ0S — CS: GO (@CounterStrike) March 22, 2023

Valve yeni Counter Strike oyunu hakkında Twitter üzerinden duyuru yaparken oyuna eklenen yeni özellikler için ise YouTube üzerinden üç farklı video yayınladı. Şirket yeni Counter Strike 2'yi mevcut oyun deneyiminin her sistemine, her içeriğine ve her parçasına yönelik bir revizyon olarak nitelendiriyor.

Counter Strike 2'de ilk olarak altı çizilen noktalar ise tick rate, sis bombaları ve haritalar oluyor. Oyun şirketi, Counter Strike 2'de tick rate sorununu çözeceklerini ifade ederken, sis bombaları konusunda da önemli adımlar atılıyor. Belki de oyundaki en önemli değişken olan haritaların da her yönden geliştirildiği belirtiliyor.

The Counter-Strike 2 Limited Test begins today. Read all about it here: https://t.co/r7pmUjE3av — CS: GO (@CounterStrike) March 22, 2023

Valve yaptığı açıklama ile birlikte Counter Strike 2 için limitli test sürümünün bugünden itibaren başladığını açıkladı. Şirket test sürümüne seçilecek oyuncuları ise resmi sunucularındaki son oynama süresi, güven faktörü ve Steam hesabının durumu başta olmak üzere Counter-Strike 2 geliştirme ekibi tarafından önemli görülen bir dizi faktöre göre seçileceğini açıkladı.

Bu süreçte Counter Strike 2 Limited Test sürümünde oynamaya hak kazanan oyunculara CS: GO üzerinden bir bildirim geleceği ifade ediliyor. Bildirimi aldıktan sonra oyunu indiren kullanıcılar CS: GO'ya girdikten sonra Limited Test kısmını seçerek oyunu henüz çıkmadan deneyimleyebilecek.

Valve, 2023'ün yaz aylarında genel kullanıma açılacağı söylenen yeni oyunun test sürümü için ilerleyen dönemde oyuncu sayısını artıracaklarını ifade ediyor. Başlangıçta Counter-Strike 2 Limited Test, Dust 2'de Deathmatch ve Derecesiz Rekabetçi eşleştirme seçenekleri sunacak. Gelecekteki sınırlı test sürümlerinde ise farklı oyun modları, haritalar ve özelliklere yer verilecek.

Valve bu süreçte hata ile karşılaşan oyunculardan bunları bildirmesini talep ediyor. Şirket hata ile karşılaşan kişilerin cs2team@valvesoftware.com adresine mail atmaları ricasında bulundu. Gönderilen mailin başlığında ise 'CS2LT Report' ifadesinin yazılması ile çözümün çok daha kısa sürede bulunacağı ifade ediliyor.

Oyuncular için bir diğer güzel haber ise tüm silah kaplamalarının, çıkartmalarınım ve diğer CS: GO envanter öğelerinin Counter-Strike 2'de kullanılabilir olması olacak. Şirket böylece oyun içinde oluşabilecek olası envanter öğesi ve silah kaplama hatalarını da en baştan görebilecek.

Valve yeni Counter Strike 2 ile oyun deneyimini daha üst bir düzeye taşımaya hazırlanıyor. Peki siz yeni Counter Strike 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.