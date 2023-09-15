Çin Helikopter Fuarı Başladı

6. Çin Helikopter Fuarı, inovasyon, kalkınma ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği vurgusuyla Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde başladı. Fuarda 65 helikopter ve insansız hava aracı sergileniyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde düzenlenen 6. Çin Helikopter Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 14 Eylül 2023. 6. Çin Helikopter Fuarı, Perşembe günü inovasyon, kalkınma ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği vurgusuyla Tianjin'de başladı. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 15 Eylül (Xinhua) -- 6. Çin Helikopter Fuarı, Perşembe günü inovasyon, kalkınma ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği vurgusuyla Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde başladı.

Yaklaşık 160.000 metrekare sergi alanına sahip fuarda toplam 65 helikopter ve insansız hava aracı sergileniyor. Fuarda aralarında önde gelen küresel helikopter üreticilerinin de bulunduğu 350'den fazla katılımcı yer alıyor. Fuarda yapay zeka, sanal gerçeklik ve insan-makine etkileşimi gibi teknolojileri içeren çeşitli sergiler bulunuyor.

Sergiler, forumlar, hava gösterileri, yeni ürün sürümleri ve iş görüşmeleri gibi etkinliklerin yer alacağı dört günlük fuar, küresel helikopter sektöründeki inovasyon, işbirliği ve kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Fuara 60.000'in üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Etkinlik, Tianjin belediyesi yönetimi, Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenleniyor.