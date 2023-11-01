Çin'den ARJ21 yolcu uçaklarından dönüştürülen kargo uçaklarına teslimat

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC), ARJ21 yolcu uçağından dönüştürülmüş iki adet kargo uçağının teslimatını gerçekleştirdi. Dönüştürülen uçaklar, kargo taşımacılığı için tasarlanmıştır.

ARJ21 yolcu uçaklarından dönüştürülen iki kargo uçağının çeşitli görüntüleri

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC), ARJ21 yolcu uçağından dönüştürülmüş iki adet kargo uçağından oluşan ilk partinin teslimatını Pazartesi günü gerçekleştirdi. Böylece Çin'in yerli bölgesel jet yolcu uçağı dönüşüm programında bir dönüm noktası aşılmış oldu.

Dönüştürülen uçak, maksimum 10 tonluk tasarım yük kapasitesine ve 2.778 kilometrelik uçuş menziline sahip. Şirkete göre uçak, temel olarak yurtiçi güzergahlarda ya da kısa mesafeli uluslararası rotalarda kargo, posta ve ekspres gönderi taşımak için tasarlandı.

ARJ21 kargo uçağı dönüşüm programı resmi olarak Mayıs 2020'de başlatılmıştı. Taslak ve ayrıntılı tasarım ve dönüşüm aşamalarından geçen uçak, Ocak 2023'te Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden uçuşa elverişlilik onayı aldı.

Çin, gelişen elektronik ticaret ve ekspres teslimat sektörlerinin kargo taşımacılığına yönelik talebi artırmasıyla, Asya'daki en büyük hava kargo pazarı olma özelliğini taşıyor.

Sektörün ileri gelenlerine göre ARJ21 kargo uçağı, düşük kapasiteli ve özelleştirilmiş kargo pazarlarının yanı sıra yüksek plato bölgelerini keşfetmek için de yeni bir seçenek olabilir.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)