Çin'de Yeni Mega Fotovoltaik Enerji Santrali İnşa Ediliyor

Çin'in Sichuan eyaletinde, temiz enerjiyi geliştirme çabaları kapsamında yeni bir mega fotovoltaik enerji santralinin inşaatı başladı. Zhalashan fotovoltaik enerji santrali, yıllık ortalama 2,15 milyar kWh enerji üretecek ve karbondioksit emisyonlarını azaltacak.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Garze Tibet Özerk İli'nde bulunan Yalong Nehri üzerindeki Lianghekou hidroelektrik santrali görülüyor, 14 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

CHENGDU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde, ülkenin temiz enerjiyi geliştirme çabalarının bir parçası olan yeni bir mega fotovoltaik enerji santralinin inşaat çalışmaları başladı.

Liangshan Yi Özerk İli'nde 3.200 ila 4.200 metre yükseklikte yer alan Zhalashan fotovoltaik enerji santrali 1,17 milyon kilovat kurulu güce sahip olacak. Santralin yıllık ortalama 2,15 milyar kWh enerji üreteceği tahmin ediliyor.

Toplam yatırımı 6 milyar yuanın (yaklaşık 823 milyon ABD doları) üzerinde olan santral 2025 yılına kadar şebekeye tamamen bağlanmış olacak.

Faaliyete geçtikten sonra santralin, karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 1,8 milyon ton azaltması ve yaklaşık 650.000 ton standart kömür tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Zhalashan fotovoltaik enerji santrali, Yalong Nehri havzasındaki temiz enerji üssünün bir parçası.

Havza şu anda hidroelektrik ve yeni enerji için yaklaşık 21 milyon kilovatlık toplam operasyonel kurulu kapasiteye sahip.

Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkaracağını ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşacağını açıkladı.