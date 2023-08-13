ChatGPT'nin maliyeti şirketi iflasa sürüklüyor

OpenAI'nin yapay zeka ürünü ChatGPT'nin günlük maliyeti 700 bin dolara ulaştı. Şirket, bu maliyeti karşılamak için Microsoft'un finansmanına ihtiyaç duyuyor. Ancak analistler, bu gidişatın şirketin yakın zamanda iflas edebileceğini belirtiyor.

Yapay zeka dünyası, son dönemde bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Geçtiğimiz kasım ayında tanıtılan ve kısa süre içinde oldukça popüler olan Chatgpt, şirketler arasında adeta yapay zeka yarışını başlattı. Ancak şirketin bazı görünmeyen sorunları var.

Chatgpt, günlük maliyeti 700 bin dolara mal oluyor

Bir anda büyük bir ivme yakalayan Chatgpt, son dönemde rakiplerinin ataklarıyla adeta geri planda kaldı. ChatGPT-4 büyük beğeni toplasa da şirket, bu alanda en iyisi olmak istiyor. Ancak, bu çabalar büyük meblağlardaki harcamaları da beraberinde getiriyor.

Analytics India Magazine tarafından hazırlanan bir rapora göre OpenAI, Chatgpt'yi devam ettirmek için günde yaklaşık 700 bin dolar harcıyor. Üstelik bu maliyet, GPT-4 ve DALL-E2 gibi yapay zeka ürünleri dahil edilmeden hesaplandı.

Hipnotize olmuş ChatGPT sizi dolandırabilir!

Analist raporuna göre ChatGPT, günlük maliyeti böyle devam ederse şirket yakın zamanda iflas edebilir. Raporlar, 2024 yılını gösteriyor. Öyle ki şirket, şu anda Microsoft'un 10 milyar dolarlık finansmanı sayesinde ayakta kalıyor.

OpenAI, bu gidişatı tekrar lehine çevirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde ChatGPT-4'ün üzerinde durduklarını söylese de şirketin ChatGPT-5 için patent başvurusunda bulunduğu ve bu teknolojiye yoğunlaştığı ortaya çıktı.