ChatGPT bir ülkede yasaklandı!

Sahip olduğu yapay zeka teknolojisi ile kendine hayran bırakan Chatgpt, bazı tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Yapay zekanın geldiği son noktayı gözler önüne seren uygulama bazı konularda ise soru işaretleri barındırıyor. Bu konuda harekete geçen İtalya, Chatgpt'nin yasaklandığını belirtti.

Chatgpt'ye İtalya'da erişim engeli

İtalyan hükümeti yapay zeka uygulamasının kullanıcı verilerine yönelik mevzuatı ihlal ettiği ve kullanıcıların yaşını doğrulayamadığı gerekçeleri ile Chatgpt'yi engellediğini açıkladı. İtalyan Veri Koruma Kurumu, "derhal yürürlüğe girecek" kararın İtalyan kullanıcı verilerinin OpenAI tarafından işlenmesini önüne geçeceğini açıkladı.

İtalyan Veri Koruma Kurumu ayrıca uygulama hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer uygılamanın işleyişinin temelini oluşturan algoritmaları 'eğitmek' amacıyla kişisel verilerin toplanması ve depolabmasının yasal olmadığına hükmetmiş durumda.

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Ayrıca uygulama kullanıcılarının yaşlarının doğrulanması konusunda da gerçekçi bir yol olmadığının altı çiziliyor. Platformun reşit olmayan kullanıcıları gelişim ve farkındalık seviyelerine kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığı da vurgulandı.

Yapılan açıklamada şirkete bu ihlalleri ortadan kaldırması için 20 günlük süre verilmiş durumda. Aksi takdirde OpenAI 20 milyon euro ya da yıllık gelirinin yüzde 4'ü kadar para cezasına çarptırılacak. OpenAI'nin bu konuda izleyeceği politika ise merak konusu.

Avrupa polis teşkilatı Europol, suçluların uygulamayı dolandırıcılık ve kimlik avı gibi siber suçlarda kullanabileceği konusunda bir uyarı yapmıştı. İtalya tarafından uygulamanın yasaklanması ise bu açıklamadan sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Chatgpt son olarak kullanıcı verilerinin sızdırılması ile gündeme gelmişti. Bu yaşanan son olay ile birlikte ChatGPT hakkındaki tartışmalar ise artarak devam edecek gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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