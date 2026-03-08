Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"YÜKSEK HIZLI TREN AĞIMIZA KATILACAK 12. İL OLACAK"

Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimi bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Bursa, Yüksek Hızlı Tren ağımıza katılacak 12. il olacak" açıklamalarında bulundu.

"BURSA, ANKARA VE İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEMİZİN YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA BAĞLANACAK"

Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlanacak" diye konuştu.

"HAT, YILDA YAKLAŞIK 30 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE OLACAK"

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğimiz hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacak."

"106 KİLOMETRELİK KESİMDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI BU YILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.