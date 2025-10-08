Bursa'da Yapay Zeka ile Süt İneklerinin Sağlığı Takip Ediliyor

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki süt sağım işletmesinde kullanılan 'yapay zeka teknolojisi' ile süt ineklerinin hastalıktan doğuma kadar toplanan tüm bilgileri, mobil uygulama üzerinden işletmeye iletiliyor. 24 saat boyunca sağlanan veri aktarımı ile hem verim artıyor hem de önlem alınarak, hayvan ölümlerinin önüne geçiliyor.

Marmara Bölgesi'nde ilk kez Yenişehir ilçesindeki bir süt sağım işletmesinde yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı. Özel bir tabanca sayesinde ineklerin midesine gönderilen bonustan mobil cihazdaki uygulamaya iletilen verilerle, süt ineklerinin sağlık durumları ve gelişimleri anlık olarak takip ediliyor. İneklerin 24 saat ateşini ölçen ve parametrelerinin tamamını işletmeye ileten teknoloji sayesinde, süt kalitesi artırılırken, hastalıkların da erken tanı ve tedaviyle önüne geçiliyor.

'HASTA BAKICI GİBİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR'

Yapay zeka teknolojisi ile hayvan ölümlerinin de azaldığını söyleyen Veteriner Hekim Murat Ercan, "Yapay zeka son bir yıldır hayvancılık anlamında ülkemize ulaştı. Bir bonus hayvanın midesine atılıyor. Bu atılan cihazın yaklaşık 5-6 yıllık bir ömrü bulunuyor. Bu cihaz, hayvanın 24 saat 365 gün ateşini ölçüyor. İnekler doğum yapacağı zaman üreticiyi uyarıyor, 'Şu saatte hazır olun' diyor. Meme hastalığı ve birçok hastalığı belirtiyor ve sizi uyarıyor. İşletmeye 24 saat bir hasta bakıcı gibi hizmet veriyor. Yapay zeka bu işlemleri hem cep telefonunuza hem de bilgisayarınıza atıyor. Gelen tüm hayvan bilgilerini anında; hayvanın vücut sıcaklığı, yediği içtiğine kadar bilgileri toplayıp, size atarak, sizi gönderip, gerekli müdahaleyi yapmanız konusunda uyarıyor. Hayvanlarda antibiyotik ve ilaç kullanımını en aza indirerek doğru tedavisi yapılmasını sağlıyor" diye konuştu.

Ercan, "Her hayvanın, her ineğin yanı başında 24 saat ateşini ölçen bir sağlıkçımız var. Hayvanın başına ne geldiyse parametrelerinin tamamını bize veriyor. Bu sayede işletmeler her alanda kara geçiyor" dedi.

'HAYVANLARIN REFAHI İLE SÜT KALİTEMİZ ARTTI'

Yapay zeka teknolojisini kullanan süt sağım işletmesi sahibi Ahmet İçöz de "Bu yapay zeka teknolojisi sayesinde hayvanların refahı arttı. Hayvanların hastalığından anında haberimiz olup, hemen müdahale edebiliyoruz. En önemlisi süt kalitemiz artarken, Avrupa ile yarışır hale geldik" ifadelerini kullandı.