Bu uygulama iPhone modellerini Samsung Galaxy S23'e dönüştürüyor!

Samsung Galaxy S23 serisi deneyimi yaşamak isteyen iPhone sahipleri Try Galaxy web uygulamasını yükleyebilecek.

Samsung ve Apple arasında akıllı telefon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. iPhone 14 modellerine Galaxy S23 serisi ile karşılık veren Güney Koreli üretici, yenilenen Try Galaxy uygulaması ile Apple kullanıcılarını kendisine çekmeye çalışıyor.

Samsung S23 arayüzünü iPhone modellerinde test edin!

Samsung, satın almadan önce S23 serisini denemek isteyen kullanıcılara güncellenen Try Galaxy uygulaması ile büyük bir kolaylık sağlıyor. Galaxy S23 serisi deneyimi yaşamak isteyen iPhone sahipleri Try Galaxy web uygulamasını yükleyebilecek.

Bugünden itibaren, Galaxy S23'ün bazı yeni özellikleri ve Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü aracılığıyla bir fikir edinmek için iPhone modellerine Try Galaxy uygulaması yüklenebilecek. Uygulama, Arapça, Bahasa, Çince, İngilizce, Fransızca, Kanada Fransızcası, Almanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca, Meksika İspanyolcası, İsveççe ve Vietnamca dahil olmak üzere on dört dilde mevcut.

Android 13 ve One UI 5.1 güncellemesi alan Samsung modelleri

Uygulama, iPhone kullanıcılarını hedefliyor. Akıllı telefonun kullanıcı arayüzünün sergilendiği uygulamada Samsung telefonlarda bulunan yararlı uygulamalar ve özellikler ön plana çıkarılıyor. Ayrıca S23 modellerinin kamerasında bulunan Nightography, Night Mode gibi bazı özelliklere ve Photo Remaster gibi bazı düzenleme araçlarına göz atmak da mümkün. Bunun yanı sıra oyun oynarken telefonun akıcılığı da iPhone kullanıcılarına sergilenmeye çalışılıyor.

Uygulama ayrıca duvar kağıtları, simgeler, arka planlar, temalar ve bunun gibi birçok One UI 5.1 özelleştirme seçeneğini de gözler önüne seriyor. Uygulama mevcut Galaxy akıllı telefonlarda denendiğinde ise "Bu deneyim iPhone kullanıcıları için tasarlandı. Zaten bir Android kullanıyorsun." uyarısı veriyor.

Samsung reklam kampanyalarının yanı sıra Try Galaxy gibi uygulamalarla da Apple'ın işini zorlaştırma hedefinde. Peki siz hangi akıllı telefon markasını tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.