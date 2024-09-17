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Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

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14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul ESA Arena'da düzenlenen Chain Conference 2024, "Code – Connect – Redefine" temasıyla blockchain ve kripto para sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, sektörün Türkiye ve dünyadan temsilcilerinin katılımıyla blockchain teknolojisinin geleceği, kripto paraların küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve kripto regülasyonları gibi konularda derinlemesine tartışmalarla geçti.

İki gün süren etkinlikte, 50'den fazla uzman konuşmacı sahne aldı. Katılımcılar, blockchain ve Web3 sektörlerinin geçmişi ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunurken, güncel sektörel gelişmeleri de ele aldılar. Etkinlik, sektör liderlerinin bilgi alışverişinde bulunmalarına ve yenilikçi fikirler paylaşarak geleceği şekillendirmelerine olanak tanıdı.

GENÇ YATIRIMCILARIN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Burak Arzova, ABD seçimlerinin finansal piyasalara olası etkilerini değerlendirdi. Trump'ın seçimleri kazanması halinde büyük şirketlere sunacağı avantajların ABD sermaye piyasalarına ilgiyi artırabileceğini belirtti. Platon Consulting Kurucusu Dr. Hakan Özerol ise gençlerin yatırım anlayışına dikkat çekti. Özerol, yeni kuşağın risk konusunda daha cesur olduğunu ve kendilerine yakın hissettikleri yatırım araçlarına yöneldiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, parasal sistemin tarihsel gelişimini anlattığı konuşmasında, doların küresel para birimi olarak hâkimiyetini koruduğunu, ancak Asya ülkelerinin bu hâkimiyet karşısında ciddi bir atılım sergilediğini vurguladı.

Digard CEO'su Can Picak, blockchain entegrasyonunu kolaylaştıran Digart projesini tanıttı. Üç yıldır geliştirilen bu proje sayesinde oyun geliştiricileri, oyunlarını bir hafta içinde herhangi bir blockchain ağına entegre edebilecekler. Picak, Tokyo'da yapılacak lansmanın ise yıl sonunda ya da yeni yılın başında gerçekleşeceğini belirtti.

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

WEB3 KARİYERİNE YÖN VERECEK TAVSİYELER

Kols.House Kurucu Ortağı Şahin Ali Bayar, Web3 alanında kariyer yapmayı planlayanlara tavsiyelerde bulundu. İşe alımlarda en çok önem verdikleri kriterin "kendi başına öğrenebilme yeteneği" olduğunu söyleyen Bayar, hızlı ve dinamik bir sektörde kendi kendine öğrenen kişilerin fark yaratacağını belirtti.

Rainfall CEO'su Amit Pradhan, egemen yapay zekâ kavramını katılımcılarla paylaştı. Pradhan, bu teknolojinin verilerin kullanıcıda kalmasını ve gizliliğin korunmasını sağladığını vurguladı.

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

FİNANSAL SUÇLARLA MÜCADELE

Dijital çağda finansal suçlar üzerine gerçekleştirilen panelde konuşan BlockAML Kurucusu Michael Halepas, dijital varlıkların hala erken aşamada olduğunu belirtti. Kripto suçlarıyla mücadele için AML stratejilerinin önemine dikkat çeken Halepas, şirketlerin çalışanlarını eğitmeleri ve regülatörlerle iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Chain Conference 2024, Dekon Group ana sponsorluğunda, Digard, Decentral Works, Longevicals, At Wallets, TONSquare, CityPay.io ve Dyorex katkılarıyla, Kols.House'un stratejik partnerliğinde düzenlendi.

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

Betül Cirit
Betül Cirit
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