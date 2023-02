Bir oyun uyarlaması daha: Payday film olacak!

Ülkemizde de pek çok oyuncusu bulunan Payday 2, bu yıl çıkış yapacak olan yeni oyunuyla tekrar gündeme oturmuştu. Şimdi ise bugün yayınlanan bir raporla birlikte popüler oyun serisinin evrenini anlatan bir filmin gelebilme ihtimali oluştu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Payday filmi mi geliyor? Dizi de olabilir

Starbreeze tarafından geliştirilen Payday 2, ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede başarılar elde etti. Bugün geliştirici ekip tarafından yayınlanan 2022 son çeyreğinin mali raporunda ise şirket, Payday üzerine bir film ya da dizi için bir yapım şirketiyle anlaştığını duyurdu. Los Angeles merkezli bir yapım şirketi olan Stockholm Syndrome, bu film ya da dizinin yapımcılığını üstlenecek.

Stockholm Syndrome CEO'su Greg Lipstone yaptığı basın açıklamasında bir Payday dizisi ya da filmi yapmak için daha iyi bir zamanlama olamayacağını belirtti. The Last of Us, The Witcher ve Halo gibi video oyun uyarlamalarının son zamanlardaki başarısına dikkat çeken Lipstone, bu dönemde Payday evreni uyarlamasının başarılı olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi.

Efsane geri dönüyor! Payday 3 tanıtım fragmanı yayınlandı

Ayrıca bu proje, geliştirici ekip Starbreeze'in ilk canlı çekim işi değil. Şirketin daha önce Payday 2'nin çıkışını tanıtmak amacıyla yaptığı bir web dizisi mevcut. Tabii bu web dizisinin bütçeleri yeni yapılacak olan projeyle aynı seviyede değil, fakat bu bize şirketin bu alanda hevesli olduğunu gösteriyor. Ek olarak yine Payday 2 için yapılan birçok canlı çekim fragmanlar da bulunuyor.

Şirket, yayınlanan mali raporda Payday 3 oyununun da hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve "plana göre" gittiğini belirtti. Ayrıca şirket film-dizi sektörünün yanı sıra yeni IP'ler ekleme çabasında. Raporda yeni bir orijinal IP üzerine çalışmaların devam ettiği görülürken, şirket halihazırda mevcut olan bir IP'yi satın almakla da ilgileniyor.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Payday filmi ya da dizisi başarılı olur mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.