BingX, TOKEN2049 Singapur etkinliğinin platin sponsoru oldu

Kripto para borsası BingX, 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak TOKEN2049 Singapur etkinliğinin platin sponsoru olduğunu duyurdu. Geçen yıl Londra'daki etkinliğin de sponsoru olan borsanın Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, iş birliğine yönelik "İnovasyonun özünü yansıtan bir etkinliğin parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve sektördeki diğer oyuncularla etkileşim kurmayı, bilgi paylaşımında bulunmayı ve blokzincir teknolojisinin geleceğini birlikte şekillendirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

BingX'ten yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOKEN2049, dünya çapında en etkili ve seçkin blokzincir ve kripto para etkinliklerinden biri olarak ün kazanmıştır. Sektör liderlerini, yenilikçileri, yatırımcıları, geliştiricileri, sektör meraklılarını ve küresel medyayı bir araya getirme becerisiyle tanınan etkinlik, anlayışlı tartışmalar, ağ oluşturma ve blokzincir teknolojisinin geleceğini şekillendiren en son trendlerin keşfedilmesi için bir platform görevi görmektedir.

"TOKEN2049'un platin sponsoru olarak BingX, etkinliğin atmosferini zenginleştirmede önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Bu ortaklık, BingX'in kripto alanında yenilikçiliği, iş birliğini ve bilginin yayılmasını teşvik etme temel değerleriyle örtüşmektedir. BingX, blokzincir ve kripto para alanındaki kapsamlı uzmanlığı ve deneyimiyle, sektörün ilerlemesini teşvik eden düşündürücü iç görülere ve yapıcı diyaloglara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. BingX, TOKEN2049'da uzmanlar, düşünce liderleri ve meraklılarla bir araya gelerek blok zinciri ekosisteminin büyümesi ve gelişmesi için daha güçlü bir temel oluşturmayı hedeflemektedir."

Sponsorluğa yönelik BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington şunları söyledi:

"TOKEN2049 platin sponsorluğumuz, BingX'in blokzincir topluluğu içinde anlamlı etkileşimleri ve tartışmaları kolaylaştırmaya olan bağlılığını göstermekte ve ayrıca BingX'in blokzincir endüstrisindeki öncü rolünün altını çizmektedir. İnovasyonun özünü yansıtan bir etkinliğin parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve sektördeki diğer oyuncularla etkileşim kurmayı, bilgi paylaşımında bulunmayı ve blokzincir teknolojisinin geleceğini birlikte şekillendirmeyi dört gözle bekliyoruz."