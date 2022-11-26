Binance kullanıcı şeffaflığı için bir adım daha attı

Dünyanın lider blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance'den şeffaf tutumunu ortaya koyan bir hamle daha geldi.

Binance sıcak ve soğuk cüzdan adreslerini açıklamasının ardından kullanıcı fonları hakkında şeffaflığın artırılması adına bir sonraki adımını attı. Yeni adım BTC için Rezerv İspatlarını (Proof-of-Reserves) ve BTC bakiyelerini ispatlamak için Merkle Tree veri yapısını kullanarak yapılan bir güncellemeyi içeriyor.

Söz konusu özelliğin ETH, USDT, USDC, BUSD ve BNB için doğrulama sağlayan ilk versiyonunun yakında gelmesi hedefleniyor. Binance, aynı zamanda sitenin finansal detaylarının doğrulanması için bağımsız bir üçüncü taraf denetleyicinin hizmetlerini alma konusunda da çalışmalar yürütüyor.

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Binance CEO'su Changpeng Zhao: Bu devasa bir süreç

Binance CEO'su Changpeng Zhao, "Yakın zamanda gerçekleşen olayları göz önüne alarak, topluluğun kripto borsalarından daha fazlasını, özellikle geleneksel finansal kuruluşlardan beklenenden çok daha fazlasını beklemesi anlaşılır bir durum.

Bu nedenle kullanıcılarımızın fonlarını doğrulayabilmesi için bu yeni özelliği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Binance'in kullanıcı topluluğu, kendinden bir sonraki en büyük borsaya kıyasla katbekat daha büyük. Bu nedenle bu devasa bir süreç…

Dolayısıyla, emanetimiz altında olan varlıkların büyük çoğunluğu için verileri geliştirmek bir kaç hafta alacak. Topluluğumuzun beklentilerini karşılamak için bir sonraki güncellemeyi olabildiğince hızlı biçimde devreye almak için çalışıyoruz" dedi.

Rezerv İspatı

Yeni rezerv ispatı sitesi, Binance'in bir "emanetçi" olarak müşteri fonlarının tamamını rezervler ile birlikte koruduğunu göstermek üzere tasarlandı. Böylece; bir kullanıcı bir Bitcoin yatırdığında, Binance'in rezervleri de kullanıcı fonlarının tamamen destekli olmasını sağlamak adına en az bir Bitcoin artabiliyor.

Ayrıca kullanıcıların siteyi kontrol edebilmesine ve Binance'in rezerv oranının yanı sıra müşteri sorumluluklarını gösteren Binance'in Rezerv İspatını görebilmelerine de olanak sağlanıyor.

Fonları doğrulamanın iki yolu var

Tüm bunlarla birlikte sitede kullanıcıların işlemlerini Binance'in Merkle ağacı aracılığıyla kolaylıkla doğrulamasını sağlamak adına iki yeni yöntem sunuyor. Yöntemlerden ilkini, kullanıcıların BTC fonlarını Binance'in Merkle ağacı aracılığıyla bir kaç basit adımda doğrulayabileceği Binance'in resmi web sitesi.

Binance'in resmi web sitesinde oturum açtıktan sonra "cüzdan" seçeneğine tıklatılmasının ardından "denetle" seçeneğine tıklayın. Bu sayede kullanıcılar, varlıklarının kapsandığını göstermenin yanı sıra kullanıcıların denetleme sırasındaki varlık bakiyelerini doğrulayan özgün bir kayıt kimliği de oluşturabiliyor.

Konuyu bir adım öteye taşıyarak fonlarını bağımsız olarak denetlemek isteyen kullanıcılar, kaynak kodunu bir python uygulamasına kopyalayarak kendi karşıt referanslarını elde edebiliyor.

Sıradaki ne?

Binance, ilerleyen haftalarda ZK-SNARKs'ı tanıtmayı hedefliyor. ZK-SNARKs, rezerv ispatı ile sorumluluklara ek gizlilik ve basitlik faydaları getiren oldukça kuvvetli bir araçtır. Binance'in bunu yapmasının sebebi, Binance'in Marjin ve Borç Alma hizmetleri sunmasıdır.

Bu sebepten dolayı denetleme sonuçları her bir kullanıcının Net Bakiyesi, Özkaynağı ve Borcunu, Net Bakiye = Özkaynak – Borç denklemi ile gösterecektir ve bu durum bazı kullanıcıların negatif varlık bakiyeleri görmesiyle sonuçlanabilir.

Bu nedenle, fonları teminat ile kapsamak için yeterli miktarda diğer varlık bulunduğunu kullanıcılara kanıtlamak adına ZK-SNARKs'ın eklenmesi üzerinde çalışılıyor. Böylelikle, her bir kullanıcının toplam net bakiyesinin (USD) negatif olmadığı kanıtlanmış olacak.

Taahhütlerimiz değişmedi

Binance'in bu yeni güncellemesi, insanlara Binance'in tüm kullanıcı varlıklarını (ve rezervleri) 1: 1 oranında sakladığının güvencesini vermeyi amaçlıyor. Binance, aynı zamanda sermaye yapısında sıfır borca ve ekstrem koşullarda kullanıcıları korumak için bir acil durum fonuna (SAFU Fonu) sahip.